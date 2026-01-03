Βενεζουέλα – Σίλια Φλόρες: Ποια είναι η Σιδηρά Κυρία του Τσαβισμού που συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο

Η γυναίκα πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο – Οι συλλήψεις υψηλών προσώπων που συγκλονίζουν τη Βενεζουέλα

Βενεζουέλα – Σίλια Φλόρες: Ποια είναι η Σιδηρά Κυρία του Τσαβισμού που συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο
10 January 2025, Venezuela, Caracas: Nicolas Maduro (r), President of Venezuela, and his wife Cilia Flores smile after being sworn in again as President of Venezuela in the National Assembly. Photo: Andres Gonzalez/dpa (Photo by Andres Gonzalez/picture alliance via Getty Images)
Η Σίλια Φλόρες, πρώην πρώτη κυρία της Βενεζουέλας και σημαντική ηγετική μορφή του Τσαβισμού, συνελήφθη σήμερα (03/01) μαζί με τον άνδρα της, Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο την είχε χαρακτηρίσει ως «πρώτη πολεμίστρια της πατρίδας», τίτλο που έφερε με υπερηφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής της πορείας.

Στα τέλη του 2025, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική, ο Μαδούρο είχε διορίσει τη Φλόρες, 69 ετών, σε ομάδα ηγετών του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας (PSUV), με στόχο τη δημιουργία νέου πολιτικού γραφείου.

Απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου Santa María στο Καράκας, η Φλόρες ίδρυσε το 1993 τον Μπολιβαριανό Κύκλο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εντάχθηκε στο Μπολιβαριανό Κίνημα MBR–200 του Ούγκο Τσάβες. Η υποστήριξη στον Τσάβες ξεκίνησε το 1992, όταν τον υπεράσπισε ως νομική εκπρόσωπος μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος που είχε ηγηθεί εναντίον του τότε προέδρου, Κάρλος Αντρές Πέρες.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στη φυλακή, γνώρισε τον Μαδούρο, που ήταν 10 χρόνια νεότερός της κι έγινε σύντροφός της.

Με τον Τσάβες ήδη πρόεδρο, η Φλόρες εξελέγη βουλευτής το 2000 και επανεξελέγη το 2005. Το 2006, μετά την αποχώρηση του Μαδούρο από την εθνοσυνέλευση, έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, θέση που κατείχε μέχρι το 2011. Το 2012, ο Τσάβες την όρισε γενική εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Σίλια Φλόρες κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ, το 2018 τής επεβλήθησαν κυρώσεις με στόχο την πίεση προς το καθεστώς Μαδούρο.

