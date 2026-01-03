Βενεζουέλα: Η σύλληψη του Μαδούρο έγινε την ίδια μέρα που πριν 35 χρόνια συνελήφθη ο Νοριέγκα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (3/1) τη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ακριβώς 35 χρόνια μετά την κατάληξη της σύλληψης του άλλοτε πανίσχυρου Παναμέζου ηγέτη, Μανουέλ Νοριέγκα.

Ο Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην σύμμαχος των ΗΠΑ και πληροφοριοδότης της CIA, κυβέρνησε την Παναμά καθ’ όλη τη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, προς το τέλος της θητείας του ήρθε σε ρήξη με την Ουάσινγκτον λόγω κατηγοριών για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 1989, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Χ. Ου. Μπους, διέταξε στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, οδηγώντας τον Νοριέγκα να καταφύγει στην πρεσβεία του Βατικανού πριν παραδοθεί στις αμερικανικές αρχές την 3η Ιανουαρίου 1990. Καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών, εξέτισε 20 χρόνια φυλάκισης, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γαλλία για ποινή ξεπλύματος χρημάτων και αργότερα στην Παναμά για δολοφονία και άλλες κατηγορίες.

Ο Νοριέγκα απεβίωσε στον Παναμά το 2017, αφήνοντας πίσω του ένα αμφιλεγόμενο πολιτικό και νομικό αποτύπωμα.

Διαβάστε επίσης