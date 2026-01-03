Βενεζουέλα: Εικόνες από τους δρόμους του Καράκας μετά την αμερικανική επίθεση

Τρόμος και αβεβαιότητα έχει καταλάβει τους δρόμους του Καράκας μετά το ξημέρωμα της σημερινής ημέρας· εικόνες από τα σοκάκια και τις κεντρικές λεωφόρους δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι και οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με ό,τι μπορούν να πάρουν υπό τον ήχο σειρήνων και εκρήξεων.

Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, που μόλις πριν από μερικές ώρες ήταν γεμάτη ζωή και καθημερινότητα, μοιάζει με πόλη σε εμπόλεμη ζώνη, με καπνό στον ορίζοντα, διακοπές ρεύματος σε πολλές συνοικίες και ένοπλους στρατιώτες με άρματα μάχης να έχουν «ξεχυθεί» στα προάστια της πόλης.

Βενεζουέλα: Στρατιώτες της προεδρικής φρουράς στο Καράκας. AP.

Τεθωρακισμένα οχήματα της εθνικής φρουράς αποκλείουν Λεωφόρο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο, στο Καράκας. AP.

Η επίθεση –που σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά είχε στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές– έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές, ενώ, υπάρχουν κι αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Περπατώντας στους δρόμους, κάτοικοι περιγράφουν τρομακτικές σκηνές: Παιδιά που κλαίνε ακούγοντας δυνατούς κρότους, μεγαλύτεροι που προσπαθούν να μείνουν ψύχραιμοι και άνθρωποι που κρατούν φωτογραφίες και πλακάτ με το πρόσωπο του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη γυναίκα του και οδηγήθηκαν αμφότεροι εκτός χώρας, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κάτοικος της συνοικίας Βάγε, στην «καρδιά» του Καράκας, περιγράφει ότι «ακούσαμε εκρήξεις δίπλα στο σπίτι, ο αέρας κουνιόταν από τους κραδασμούς. Ούτε σε ταινία δεν έχει δει κάτι τέτοιο». Κάποιοι άλλοι περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν «απομάκρυνση σε περιοχή πολέμου», με ανθρώπους να σχηματίζουν ουρές σε κλειστές αγορές για νερό, τρόφιμα και βασικά είδη.

Βενεζουέλα: Εικόνες χάους στο Καράκας. AP.

