Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε, ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας», λέει ο υπουργός Άμυνας
«Ο λαός της Βενεζουέλας υπέστη την πλέον εγκληματική στρατιωτική επιθετικότητα από την αμερικανική κυβέρνηση – Η τιμή, το καθήκον και η ιστορία μάς καλούν, η νίκη είναι δική μας», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της χώρας
Σε μία πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης Μαδούρο, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας ανέφερε ότι η χώρα δέχτηκε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πως «η τιμή, το καθήκον και η ιστορία μάς καλούν. Ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας σε κάθε γωνιά! Η νίκη είναι δική μας».
Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, τόνισε ότι «οι εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις ενημερώνουν ολόκληρο τον κόσμο ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 03 Ιανουαρίου 2026, ο λαός της Βενεζουέλας υπέστη την πλέον εγκληματική στρατιωτική επιθετικότητα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή, το καθήκον και η ιστορία μάς καλούν. Ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας σε κάθε γωνιά! Η νίκη είναι δική μας, γιατί η λογική και η αξιοπρέπεια είναι με το μέρος μας! Θα νικήσουμε».