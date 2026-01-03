Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε, ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας», λέει ο υπουργός Άμυνας

Σε μία πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης Μαδούρο, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας ανέφερε ότι η χώρα δέχτηκε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πως «η τιμή, το καθήκον και η ιστορία μάς καλούν. Ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας σε κάθε γωνιά! Η νίκη είναι δική μας».

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, τόνισε ότι «οι εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις ενημερώνουν ολόκληρο τον κόσμο ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 03 Ιανουαρίου 2026, ο λαός της Βενεζουέλας υπέστη την πλέον εγκληματική στρατιωτική επιθετικότητα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή, το καθήκον και η ιστορία μάς καλούν. Ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας σε κάθε γωνιά! Η νίκη είναι δική μας, γιατί η λογική και η αξιοπρέπεια είναι με το μέρος μας! Θα νικήσουμε».

