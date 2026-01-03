Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο επικεφαλής, το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος

Ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας μίλησε στο Newsbomb για τις συνέπειες της σύλληψης Μαδούρο και τα επόμενα βήματα στη Βενεζουέλα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο επικεφαλής, το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος

Πεζοί τρέχουν μετά από εκρήξεις και αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά ακούστηκαν στο Καράκας της Βενεζουέλας, Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026. 

(AP Photo/Matias Delacroix)
Η Βενεζουέλα βιώνει πρωτοφανείς πολιτικές ανακατατάξεις μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του, με αεροπορική μεταφορά εκτός χώρας. Η κίνηση αυτή φέρνει στο προσκήνιο τον στρατό, την αντιπολίτευση και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατηγική τους παρουσία στη Λατινική Αμερική.

Ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας μίλησε στο Newsbomb για τις συνέπειες και τα επόμενα βήματα.

Ο κ. Τσίκας τονίζει την κρισιμότητα της κατάστασης: «Ο Τραμπ είχε προσφέρει στον Μαδούρο, στη μοναδική επικοινωνία που είχαν, μια ασφαλή έξοδο από τη χώρα για τον ίδιο, την οικογένειά του και ίσως και δύο συνεργάτες του. Τώρα, δεν ξέρουμε αν θα τον κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή θα τον μεταφέρουν σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμη γιατί είναι νωρίς»

Σχετικά με το μέλλον του καθεστώτος, προσθέτει: «Πιθανόν τώρα να ανατραπεί το καθεστώς, διότι κάποια τμήματα του στρατού και του καθεστώτος θα προσχωρήσουν στην αντιπολίτευση. Χωρίς τον Μαδούρο επικεφαλής, το σύνολο του καθεστώτος είναι πολύ πιθανό να φύγει. Δεν είναι μόνο προσωπικό το θέμα».

Ο κ. Τσίκας εξήγησε την η στρατηγική για την απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο: «Έχει δοθεί εντολή από τον Τραμπ στη CIA να δρα στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν πράκτορες που μπορούν να οργανώσουν σαμποτάζ ή να υποδεικνύουν στόχους στα πλοία που βρίσκονται ανοιχτά της χώρας. Παράλληλα, ένα τμήμα της αντιπολίτευσης είναι πιθανό να συνεργαστεί για την ανατροπή του καθεστώτος».

APTOPIX Venezuela US

Πεζοί τρέχουν μετά από εκρήξεις και αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά ακούστηκαν στο Καράκας της Βενεζουέλας, Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026.

(AP Photo/Matias Delacroix)

Ο κ. Τσίκας διευκρινίζει ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν πλήρη στρατιωτική κατοχή:

«Η προτίμηση είναι να παραμείνουν στο plan B, χωρίς απόβαση αμερικανικών στρατευμάτων και μάχες στους δρόμους. Η στρατιωτική πίεση είναι επιλογή, αλλά όχι η κύρια».

https://www.instagram.com/reel/DTCpnRzlMVR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Εξηγεί επίσης πώς αξιοποιείται η διεθνής νομιμοποίηση του Μαδούρο:

«Ο Τραμπ εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το καθεστώς του Μαδούρο δεν έχει διεθνή νομιμοποίηση, καθώς έχει κατηγορηθεί για στημένες εκλογές όχι μόνο από δυτικούς οργανισμούς και χώρες αλλά και από πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και από την Ισπανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρεμβαίνουν όποτε θέλουν, αλλά στην πράξη δεν φαίνεται να υπολογίζουν τους διεθνείς κανόνες».

Ο ρόλος της αντιπολίτευσης και των πολιτικών εξελίξεων

Σχετικά με την αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίκας επισημαίνει: «Χωρίς επικεφαλής, δύσκολα θα κρατηθεί το καθεστώς. Ευτυχώς, δεν είναι τώρα πολύ πιθανό να υπάρξει μετάβαση χωρίς διαχείριση. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, η Ματσάδο, πήρε το Νόμπελ Ειρήνης φέτος και αφιέρωσε το βραβείο στον Τραμπ. Άρα φαίνεται ότι θα υπάρξουν και πολιτικές εξελίξεις».

Γεωπολιτική διάσταση και διεθνείς σχέσεις

Ο Θεόδωρος Τσίκας αναφέρθηκε και στις συνέπειες για το διεθνές περιβάλλον:

«Ο Τραμπ αποσκοπεί στο να μειώσει την επιρροή της Κούβας και να περιορίσει την οικονομική παρουσία της Κίνας στη Λατινική Αμερική. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει ουσιαστική παρέμβαση και πιθανότατα θα περιοριστεί σε καταδικαστικές δηλώσεις».

Venezuela US

Πεζοί περνούν δίπλα από το προεδρικό μέγαρο των Μιραφλόρες μετά από εκρήξεις και χαμηλές πτήσεις αεροσκαφών που ακούστηκαν στο Καράκας της Βενεζουέλας, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026.

(AP Photo/Cristian Hernandez)

Η κρίση έχει ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις: «Ο Τραμπ θεωρεί ότι η αμερικανική ήπειρος αποτελεί “πίσω αυλή” των ΗΠΑ και πράττει ανάλογα. Είναι πιθανό η Ουάσινγκτον να προσφέρει ανταλλάγματα σε γειτονικές χώρες για ευρύτερη οικονομική συνεργασία, ενώ η Κίνα πλήττεται περισσότερο, λόγω της οικονομικής της διείσδυσης στη Λατινική Αμερική, όπως σε έργα στον Παναμά και σε ορυκτό πλούτο».

«Στόχος των ΗΠΑ είναι η μείωση της επιρροής της Κούβας και ο περιορισμός της οικονομικής παρουσίας της Κίνας στη Λατινική Αμερική», ανέφερε.

Θεόδωρος Τσίκας

Ο Διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας

