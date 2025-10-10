Νόμπελ Ειρήνης: Ασυνήθιστα στοιχήματα πριν ανακοινωθεί η νίκη της Ματσάδο σύμφωνα με το Bloomberg

Οι Νορβηγοί αξιωματούχοι που είναι επιφορτισμένοι με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης ερευνούν πληροφορίες που δείχνουν ότι οι διαδικτυακές στοιχηματικές αποδόσεις για τη φετινή νικήτρια σημείωσαν αύξηση μέσα σε μία νύχτα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση πιθανή διαρροή πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, οι στοιχηματισμοί υπέρ της Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας, εκτοξεύτηκαν στην πλατφόρμα Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Νορβηγίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστοτόπου.

«Εξετάζουμε το θέμα», δήλωσε ο Ερίκ Άασχαϊμ, εκπρόσωπος του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, το εκτελεστικό όργανο της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, όταν ρωτήθηκε για την είδηση που πρώτα μετέδωσαν οι τοπικές εφημερίδες Aftenposten και Finansavisen.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Γιοργκεν Βάτνε Φρύδνες, την Παρασκευή στο Όσλο. Η πενταμελής, μυστική επιτροπή είχε λάβει την απόφαση ήδη από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, και η Μάτσαδο ενημερώθηκε λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωση στις 11 π.μ. ώρα Όσλο.

Τρία λογαριασμοί στην Polymarket, που στοιχημάτιζαν κυρίως υπέρ της Ματσάδο, κέρδισαν συνολικά περίπου 90.000 δολάρια, σύμφωνα με την Finansavisen.

Η υπόθεση ερευνάται καθώς εγείρει ερωτήματα για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τον νικητή του φετινού βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.

Το Νόμπελ Ειρήνης είναι μια "τεράστια αναγνώριση"

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την οποία η νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε σήμερα να τιμήσει με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, δήλωσε ότι το βραβείο δίνει μία «ώθηση» για την «κατάκτηση της ελευθερίας» στη χώρα της, υπογραμμίζοντας ότι βασίζεται στην υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

«Αυτή η τεράστια αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων δίνει μια ώθηση για να επιτύχουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την ελευθερία».

«Είμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στηριζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στα δημοκρατικά έθνη σε όλο τον κόσμο ως τους κύριους συμμάχους μας προκειμένου να επιτύχουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία», έγραψε η Ματσάδο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Διαβάστε επίσης