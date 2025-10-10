Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - «Hasta el final»

H "dama de hierro" της Βενεζουέλας, η σιδηρά κυρία που αμφισβητεί εδώ και χρόνια το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, έχει κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, το τόσο πολυπόθητο για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - «Hasta el final»
AP
H ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης 2025. «Μια θαρραλέα και αφοσιωμένη υπέρμαχος της ειρήνης», δήλωσε ο Γιούργκεν Βάτνε Φρύντνες, πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, «μια γυναίκα που κρατάει αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα στο αυξανόμενο σκοτάδι».

Το βραβείο απονεμήθηκε «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Δεν μπορώ να το πιστέψω» ήταν τα πρώτα λόγια της και προσέθεσε συγκινημένη: «Αυτή είναι, φυσικά, η μεγαλύτερη αναγνώριση για τον λαό μας, ο οποίος πραγματικά το αξίζει. Αυτό είναι ένα κίνημα, μια νίκη για ολόκληρη την κοινωνία. Είμαι απλώς ένα άτομο και σίγουρα δεν το αξίζω».

Περαιτέρω, υπογράμμισε: «Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε τον Πρόεδρο Τραμπ, τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, τους λαούς της Λατινικής Αμερικής και τα δημοκρατικά έθνη του κόσμου ως κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη!".

Η Ματσάδο έκλεισε το μήνυμά της αφιερώνοντας το βραβείο «στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ, για τη σταθερή και αποφασιστική του στήριξη στην υπόθεσή μας».

Η απογοήτευση του Λευκού Οίκου

Απογοήτευση, ωστόσο, προήλθε από τον Λευκό Οίκο , ο οποίος σχολίασε μέσω του Στίβεν Τσουνγκ, διευθυντή επικοινωνίας: «Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο, τερματίζοντας πολέμους και σώζοντας ζωές. Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν, ικανός να μετακινήσει βουνά με καθαρή δύναμη θέλησης. Η Επιτροπή Νόμπελ έχει αποδείξει ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη».

Γιατί η Μαρία Κορίνα Ματσάντο κέρδισε το βραβείο Νόμπελ

Η Machado «πληροί και τα τρία κριτήρια που ορίζονται στη διαθήκη του Alfred Nobel για την επιλογή ενός βραβευμένου με το Βραβείο Ειρήνης. Ένωσε την αντιπολίτευση της χώρας της, δεν δίστασε ποτέ να αντισταθεί στη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας της Βενεζουέλας και ήταν ακλόνητη στην υποστήριξή της για μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία», τόνισε η Επιτροπή.

«Απέδειξε ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι επίσης εργαλεία ειρήνης. Ενσαρκώνει την ελπίδα ενός διαφορετικού μέλλοντος, στο οποίο προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και ακούγονται οι φωνές τους. Σε αυτό το μέλλον, οι άνθρωποι θα είναι επιτέλους ελεύθεροι να ζήσουν ειρηνικά».

«Ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η María Corina Machado είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια», τονίζει η Επιτροπή Νόμπελ.

Machado «ήταν μια βασική, ενωτική προσωπικότητα σε μια κάποτε βαθιά διχασμένη πολιτική αντιπολίτευση, η οποία βρήκε κοινό έδαφος στο αίτημα για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας προθυμία να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής διακυβέρνησης, ακόμη και αν διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος» αναφέρει.

Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο;

Πολιτικός και ακτιβίστρια, ίδρυσε το φιλελεύθερο πολιτικό κόμμα Vente Venezuela . Μέλος της Εθνοσυνέλευσης από το 2011 έως το 2014, «τους τελευταίους δώδεκα μήνες αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη. Παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους», εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ. «Όταν οι αυταρχικοί αναλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που αντιστέκονται».

Γνωστή και ως η «Σιδηρά Κυρία» της Βενεζουέλας, το περιοδικό Time τη συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο για το 2025.

Η María Corina Machado είναι η ενσάρκωση της «ανθεκτικότητας, της επιμονής και του πατριωτισμού», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο περιοδικό Time. Η «κατευθυντήρια αρχή» της ήταν πάντα η ίδια: «Να αφήσει στα παιδιά της, την Ana Corina, τον Ricardo, τον Henrique και τα παιδιά της Βενεζουέλας, μια χώρα απαλλαγμένη από την τυραννία », αντλώντας έμπνευση από τη φράση «hasta el final» (μέχρι το τέλος).

Η διαμάχη για τον Τραμπ

Φέτος, υποβλήθηκαν 338 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, που αποτέλεσε αντικείμενο πραγματικής εκστρατείας πίεσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει πολλές φορές ότι επιθυμεί το βραβείο και το θεωρεί άξιο για τις προσπάθειές του στη Μέση Ανατολή και στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

«Στη μακρά ιστορία αυτού του βραβείου", ήταν η απάντηση, "έχουμε δει γύρω μας διάφορα είδη εκστρατειών και προσοχής. Αλλά η Επιτροπή κάθεται σε ένα δωμάτιο στους τοίχους του οποίου υπάρχουν πορτρέτα εκείνων που προηγήθηκαν και έκαναν επιλογές στο όνομα του θάρρους και της ακεραιότητας. Λειτουργήσαμε με βάση αυτό. Η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ».

