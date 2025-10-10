Ο Λευκός Οίκος επιτίθεται στην Επιτροπή Νόμπελ: «Έβαλαν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Μεταξύ των 338 υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν για το βραβείο φέτος ήταν και η δική του



Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να φωτίζεται με μπλε φώτα, σε παρατήρηση της Εθνικής Εβδομάδας Αστυνομίας στην Ουάσινγκτον, Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. 

AP Photo/Rod Lamkey, Jr.
«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να σφυρηλατεί ειρηνευτικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές», δήλωσε ο Στίβεν Τσουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, σε μια ανάρτηση στο X, στην οποία επικρίνει ανοιχτά την επιλογή να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν, ικανός να μετακινήσει βουνά με καθαρή δύναμη θέλησης. Η Επιτροπή Νόμπελ έχει αποδείξει ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη », προσθέτει ο Τσουνγκ.

Αυτές οι δηλώσεις δεν θεωρούνται τυχαίες, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει τη φιλοδοξία του για το βραβείο, μάλιστα ότι το θεωρεί καθήκον του για τις προσπάθειές του να επιλύσει διεθνείς συγκρούσεις.

Μεταξύ των 338 υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν για το βραβείο φέτος ήταν και η δική του. Δεν είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται, αλλά ούτε φέτος έπεισε την Επιτροπή Νόμπελ. Εξ ου και η επίθεση του Cheung.

Ο Τραμπ και η πεποίθησή του ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρόεδρος δεν έχει κρύψει ποτέ το γεγονός ότι πιστεύει ότι το αξίζει, και το κάνει εδώ και πολύ καιρό. Επομένως, αυτή θα ήταν, για αυτόν, μια ακόμη φορά που θα του «στερούσαν» το βραβείο, σε αντίθεση με τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τιμήθηκε το 2009, αμέσως μόλις μπήκε στον Λευκό Οίκο.

Η εμμονή του Τραμπ ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Ο πρόεδρος έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για πρόεδρος στις 13 Ιουνίου 2018, μετά τη σύνοδο κορυφής της Σιγκαπούρης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν («Όλοι λένε ότι πρέπει να κερδίσω το Νόμπελ Ειρήνης»).

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο θέμα αρκετές φορές. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, αφού προτάθηκε από έναν Νορβηγό βουλευτή για τη μεσολάβηση στις ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αργότερα εξήγησε ότι «θα έπρεπε να κερδίσω... γιατί κανείς δεν έχει κάνει αυτό που έχω κάνει εγώ».

Σε μια εμφάνιση στο Fox News, διευκρίνισε ότι το αξίζει «απόλυτα» επειδή έβαλε τέλος σε «ατελείωτους πολέμους».

Από την επανεκλογή του, ο Τραμπ έχει επαναλάβει τη διεκδίκηση αυτή πολλές φορές. Είπε ότι άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης τον Φεβρουάριο, αφού παρέλαβε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου («Αξίζω το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ»), τον Ιούνιο, μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν («Έπρεπε να το είχα πάρει τέσσερις ή πέντε φορές»).

Η χρονική στιγμή της απόφασης

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του υπήρξε μια εντατική εκστρατεία άσκησης πίεσης. Ωστόσο, η επιτροπή απονομής των βραβείων Νόμπελ, αποτελούμενη από πέντε μέλη που διορίζονται από το νορβηγικό κοινοβούλιο, έκανε διαφορετική εκτίμηση.

Για τον Cheung, όπως αναφέρθηκε, η "πολιτική" προηγήθηκε της ειρήνης. Ωστόσο, το ερώτημα, τουλάχιστον όσον αφορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, είναι επίσης θέμα χρόνου,

Η τελική απόφαση της επιτροπής ελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας.

Η απάντηση της Επιτροπής Νόμπελ: "Βασιστήκαμε στο θάρρος και την ακεραιότητα".

Σε απάντηση, η Επιτροπή εξέδωσε ένα αιχμηρό σημείωμα.

"Στη μακρά ιστορία αυτού του βραβείου έχουμε δει γύρω μας διάφορα είδη εκστρατειών και προσοχής. Αλλά η Επιτροπή κάθεται σε ένα δωμάτιο στους τοίχους του οποίου υπάρχουν πορτρέτα εκείνων που προηγήθηκαν και έκαναν επιλογές στο όνομα του θάρρους και της ακεραιότητας. Λειτουργήσαμε με βάση αυτό. Η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ».

Τα λόγια του νικητή: «Ποτέ άλλοτε δεν υπολογίζαμε στον Τραμπ»

Εν τω μεταξύ, η Μαρίγια Κορίνα Ματσάδο, η φετινή νικήτρια του βραβείου Νόμπελ, ευχαριστεί για την αναγνώριση (την οποία αποδίδει σε ολόκληρο τον λαό της Βενεζουέλας) και δηλώνει ότι "υπολογίζει" στον Τραμπ και τις ΗΠΑ:

"Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, τους λαούς της Λατινικής Αμερικής και τα δημοκρατικά έθνη του κόσμου ως κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη!"

