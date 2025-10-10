Δείτε live: Νόμπελ Ειρήνης 2025 - Στις 12:00 η ανακοίνωση του νικητή

Για το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 έχουν προταθεί συνολικά 338 υποψήφιοι – 244 άτομα και 94 οργανισμοί

Δείτε live: Νόμπελ Ειρήνης 2025 - Στις 12:00 η ανακοίνωση του νικητή

Αντίγραφο του Μεταλλίου Νόμπελ Ειρήνης στο Ινστιτούτο της Νορβηγίας

REUTERS
Η Νορβηγική Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον φετινό νικητή του Νόμπελ Ειρήνης στις 11 π.μ. τοπική ώρα (09:00 GMT, 12:00 ώρα Ελλάδος), στο Όσλο.

Για το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 έχουν προταθεί συνολικά 338 υποψήφιοι244 άτομα και 94 οργανισμοί – αριθμός αυξημένος κατά 52 σε σχέση με πέρυσι.

Τα βραβεία Νόμπελ θα απονεμηθούν επίσημα στις 10 Δεκεμβρίου, επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ, του Σουηδού βιομηχάνου και ιδρυτή των βραβείων. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βραβεία Νόμπελ, τα οποία απονέμονται παραδοσιακά στη Στοκχόλμη, το Βραβείο Ειρήνης απονέμεται στο Όσλο.

Κάθε βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1 εκατ. ευρώ ή 1,15 εκατ. δολάρια.

Αυτή την εβδομάδα έχουν ήδη ανακοινωθεί οι νικητές των Νόμπελ Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας και Λογοτεχνίας, ενώ η «εβδομάδα των Νόμπελ» θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ανακοίνωση του Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών.

Πέρυσι, το ιαπωνικό ειρηνευτικό κίνημα Nihon Hidankyo έλαβε το βραβείο για την προώθηση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. Η Nihon Hidankyo είναι μια οργάνωση επιζώντων των βομβαρδισμών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Από τον Αύγουστο του 1956, η οργάνωση αγωνίζεται για καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους επιζώντες – γνωστούς ως hibakusha («άνθρωποι που επλήγησαν από τη βόμβα») – καθώς και για την πλήρη απαγόρευση ανάπτυξης και χρήσης πυρηνικών όπλων.

Άγαλμα - Άλφρεντ Νόμπελ

Προτομή του Άλφρεντ Νόμπελ έξω από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ στο Όσλο της Νορβηγίας

REUTERS

Παραδοσιακά, οι υποψήφιοι για τα βραβεία Νόμπελ παραμένουν άγνωστοι στο κοινό.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δικαιούται το Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενος τον ρόλο του στην «επίλυση συγκρούσεων» - αναφερόμενος σε εκείνες μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας έως Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – και πιο πρόσφατα, στη συμφωνία για τη Γάζα.

Χθες, Πέμπτη (09/10), το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ρώτησε τον Τραμπ αν θεωρεί πως έχει πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνες φέτος. «Δεν ξέρω τι θα κάνουν, ειλικρινά. Αλλά ξέρω αυτό: κανείς στην ιστορία δεν έχει λύσει οκτώ πολέμους μέσα σε εννέα μήνες. Και εγώ σταμάτησα οκτώ πολέμους. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ», ισχυρίστηκε, προσθέτοντας πως η Γάζα ήταν «το μεγαλύτερο επίτευγμα απ’ όλα».

Δίπλωμα - Νόμπελ Ειρήνης

Το δίπλωμα του Νόμπελ Ειρήνης για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μαζί με άλλα διπλώματα στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ στο Όσλο.

REUTERS

Η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα αποτέλεσε τη βάση για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προσελκύοντας ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στην υποψηφιότητά του για το βραβείο.

Οι επιτροπές που απονέμουν τα Νόμπελ δεν αποκαλύπτουν τις υποψηφιότητες, ενώ οι κανονισμοί του Ιδρύματος απαγορεύουν στους κριτές να συζητούν τις αποφάσεις τους για διάστημα 50 ετών.

Ωστόσο, όσοι πραγματοποιούν τις προτάσεις έχουν τη δυνατότητα να τις δημοσιοποιήσουν οι ίδιοι. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να προτείνουν τον εαυτό τους, αν και μπορούν να προταθούν πολλές φορές από διαφορετικά άτομα, μεταξύ των οποίων και μέλη των επιτροπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Νόμπελ Ειρήνης είναι η μόνη που αναγνωρίζει επιτεύγματα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με το Reuters, τα πέντε μέλη της επιτροπής πραγματοποίησαν την τελευταία τους συνεδρίαση τη Δευτέρα, κατά την οποία οριστικοποίησαν τη διατύπωση της ανακοίνωσης που θα συνοδεύσει την επιλογή τους - η οποία, συνήθως, καθορίζεται αρκετές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Μεταξύ των φετινών φαβορί, σύμφωνα με αναλυτές, είναι τα Δίκτυα Έκτακτης Ανταπόκρισης του Σουδάν (Sudan’s Emergency Response Rooms) και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που θεωρούνται πιθανοί νικητές.

