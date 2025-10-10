Explainer: Πώς απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης

Μπορεί να το κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ;

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Explainer: Πώς απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης

Αντίγραφο του Μεταλλίου Νόμπελ Ειρήνης στο Ινστιτούτο της Νορβηγίας

REUTERS
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O νικητής ή η νικήτρια του φετινού Νόμπελ Ειρήνης θα αναδειχθεί ανάμεσα από τις 338 φετινές υποψηφιότητες - τις οποίες δεν γνωρίζει κανείς πέραν της Επιτροπής.

Ποια είναι όμως η διαδικασία με την οποία απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης ετησίως; Μπορεί να το κερδίσει φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ;

Το 2024, η επιτροπή των βραβείων Νόμπελ, βράβευσε την ιαπωνική οργάνωση «Nihon Hidankyo» για τις προσπάθειές της να επιτύχει έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα και για το έργο της το οποίο αναδεικνύει την ανθρωπιστική καταστροφή που προκαλεί η χρήση τους.

Φέτος, υπάρχει πραγματική ανυπομονησία για την ανάδειξη του νικητή, αφού κάποιες υποψηφιότητες έχουν ήδη γίνει γνωστές. Πώς λειτουργεί όμως ο θεσμός και ποιοι κρίνουν το αποτέλεσμά του;

Ποιοι αποφασίζουν για το Νόμπελ Ειρήνης;

Η νορβηγική επιτροπή των βραβείων Νόμπελ, απαρτίζεται από πέντε άτομα του νορβηγικού κοινοβουλίου, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά κόμματα προκειμένου να διασφαλιστεί ισορροπία απόψεων.

Άγαλμα - Άλφρεντ Νόμπελ

Προτομή του Άλφρεντ Νόμπελ έξω από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ στο Όσλο της Νορβηγίας

REUTERS

Ποιος μπορεί να κερδίσει;

Νικητής του βραβείου είναι αυτός που σύμφωνα με την διαθήκη του Σουηδού Άλφρεντ Νόμπελ, «φροντίζει για την αδελφοσύνη των εθνών, την κατάργηση ή την μείωση μόνιμων στρατών και την δημιουργία και προώθηση συνεδρίων ειρήνης». Βέβαια το δύσκολο κομμάτι, σύμφωνα με τον Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, γραμματέα της επιτροπής απονομής των βραβείων, είναι η προσαρμογή του όρου της διαθήκης στο σήμερα. Η επιτροπή φροντίζει να παρακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις, να εντοπίζει τα κύρια προβλήματα και κυρίως να ξεχωρίζει τις σημαντικές ελπιδοφόρες διαδικασίες.

Νόμπελ

Αντίγραφο του μεταλλίου που απονέμεται στους νικητές του βραβείου Νόμπελ.

REUTERS

Ποιος μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα;

Μέλη κυβερνήσεων, τωρινοί αρχηγοί κρατών, καθηγητές Πανεπιστημίων με αντικείμενο την Ιστορία, τις Κοινωνικές Επιστήμες, τη Θεολογία, τη Νομική και την Φιλοσοφία είναι πολλοί από αυτούς που μπορούν να προτείνουν κάποιον υποψήφιο. Επιπλέον και οι πρώην κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, έχουν την δυνατότητα πρότασης υποψηφίου. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τους υποψηφίους, καθώς αυτοί μπορεί να είναι είτε μεμονωμένα άτομα, είτε οργανώσεις, είτε κινήματα ή συλλογικότητες. Οι φετινές υποψηφιότητες ανέρχονται στις 338, ο πλήρης κατάλογος με όλες τις υποψηφιότητες δημοσιεύεται 50 χρόνια μετά και μέχρι τότε φυλάσσεται σε ειδικό θησαυροφυλάκιο.

Πώς αποφασίζει η επιτροπή;

Η ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων λήγει στις 31 Ιανουαρίου. Παρόλα αυτά, τα μέλη της επιτροπής μπορούν και αυτά να προτείνουν κάποιους ακόμα υποψηφίους μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου. Η επιτροπή συζητά και κρίνει τον κάθε υποψήφιο, προκειμένου να καταλήξει σε μια τελική λίστα, η οποία θα αξιολογηθεί εκ νέου από την ομάδα μόνιμων ειδικών συμβούλων των βραβείων Νόμπελ.

Η επιτροπή συσκέπτεται και αναλύει τις υποψηφιότητες, μία φορά τον μήνα, με στόχο την ομόφωνη απόφαση για την ανάδειξη του νικητή ή της νικήτριας. Σε περίπτωση, διαφωνίας, η επιτροπή αποφασίζει με βάση την πλειοψηφία.

Μητέρα Τερέζα

Η Μητέρα Τερέζα, μία από τις διασημότερες προσωπικότητες που έχουν κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Βραβεύτηκε το 1979 για την «ανιδιοτελή βοήθεια στους δυστυχισμένους, τα παιδιά και τους πρόσφυγες»

REUTERS

Ποιοι είναι οι φετινοί υποψήφιοι;

Κάποιοι από τους φετινούς υποψηφίους είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το ΝΑΤΟ, η φυλακισμένη ακτιβίστρια του Χονγκ Κονγκ, Chow Hang-tung και ο Καναδός δικηγόρος υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Irwin Cotler, γνωστός για την υπεράσπιση του Vladimir Kara‑Murza, πολιτικού αντιπάλου του Πούτιν.

Η λίστα των υποψηφίων μένει κατά βάση απόρρητη, δίνεται όμως η δυνατότητα στους υποψήφιους να το ανακοινώσουν δημόσια, όπως για παράδειγμα οι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν δήλωσαν ότι έχουν προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις φετινές υποψηφιότητες.

Ωστόσο, η πρότασή τους υποβλήθηκε την άνοιξη, μετά την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου, και ως εκ τούτου δεν ισχύει για το βραβείο του 2025.

Δίπλωμα - Νόμπελ Ειρήνης

Το δίπλωμα του Νόμπελ Ειρήνης για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, μαζί με άλλα διπλώματα στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ στο Όσλο.

REUTERS

Μπορεί ο Τραμπ πράγματι να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης;

Η πρόταση από την Καμπότζη, το Ισραήλ και το Πακιστάν για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρείται έγκυρη, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει κάποια έγκυρη παρόμοια πρόταση που δεν έχει γίνει δημοσίως γνωστή μέχρι στιγμής.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί των βραβείων Νόμπελ σημειώνουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να κερδίσει μόνο αν αλλάξει την πολιτική του η οποία καταστρέφει τη διεθνή τάξη, κάτι που για την επιτροπή κατέχει σημαντικό ρόλο για την απονομή του βραβείου - χωρίς πάντως να αποκλείεται και το στοιχείο της έκπληξης.

netanyahu-trump.jpg

O Nτόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ποιο είναι το έπαθλο του νικητή;

Ένα μετάλλιο, ένα μοναδικό δίπλωμα κατοχής του βραβείου, 11 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ) και άμεση παγκόσμια προβολή είναι αυτά τα οποία κερδίζει ο νικητής του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38ΚΟΣΜΟΣ

Λετίσια Τζέιμς: Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης

07:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση «κλειδί» του ανιψιού

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι - Πώς θα απλοποιηθούν οι συναλλαγές με το Δημόσιο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

06:36LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης με τον Μπραντ Πιτ - Ο λόγος που ζητά αποζημίωση 30.000$ από τον ηθοποιό

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πώς η «Μαύρη Παρασκευή» έγινε «Μαύρος Νοέμβριος»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο «γραμμές» στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα και στη μέση η ψυχραιμία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αυτόματοι έλεγχοι για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα - Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο; Ειδικός αναλυτής εξηγεί πώς δημιουργείται προηγούμενο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εθνικά θέματα ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης - «Κούρασε ο Τσίπρας», λένε από το Μαξίμου

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο – Πότε αλλάζει ο καιρός και επιστρέφουν οι βροχές

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου - Η μεγάλη περιουσία, ο «άπειρος» δράστης και η κατάθεση «κλειδί» του ανιψιού

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσχάιμερ με νανοσωματίδια

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο – Πότε αλλάζει ο καιρός και επιστρέφουν οι βροχές

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο η πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι - Πώς θα απλοποιηθούν οι συναλλαγές με το Δημόσιο

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Μέγας είσαι Ναν και θαυμαστά τα έργα σου!

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο; Ειδικός αναλυτής εξηγεί πώς δημιουργείται προηγούμενο

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το MEGA δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη - Τι έχει στα σκαριά

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ