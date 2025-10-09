Σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας: Τα φαβορί - Η Κινέζα avant garde και ο μεταμοντέρνος Ούγγρος

Επισκέπτης σε βιβλιοπωλείο διαβάζει βιβλίο από τη βραβευμένη με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 συγγραφέα Χαν Κανγκ στη Σεούλ, στις 10 Δεκεμβρίου 2024.

Οι Can Xue, László Krasznahorkai, Haruki Murakami, Margaret Atwood και Σάλμαν Ρούσντι είναι μεταξύ των συγγραφέων που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν το φετινό βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, σύμφωνα με τις στοιχηματικές.

Η 72χρονη κινεζική avant garde συγγραφέας Can Xue και ο 71χρονος Ούγγρος μεταμοντέρνος συγγραφέας Krasznahorkai είναι οι φαβορί της βρετανικής στοιχηματικής «Ladbrokes» για τη νίκη, και οι δύο με απόδοση 10/1. Η Can Xue ήταν επίσης η φαβορί για το βραβείο του περασμένου έτους, το οποίο τελικά απονεμήθηκε στη Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέα Han Kang.

Ο νικητής του βραβείου θα ανακοινωθεί την Πέμπτη (09/10) στις 14:00 (ώρα Ελλάδος) και θα λάβει 11 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ).

Τα φαβορί των στοιχηματικών για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, Can Xue και László Krasznahorkai. BBC

«Οι αποδόσεις υποδηλώνουν ότι ο αγώνας για το φετινό βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας είναι ανοιχτός, όπως έχουν τα πράγματα», δήλωσε ο Alex Apati της Ladbrokes. «Η Can Xue ήταν η μεγάλη φαβορί πέρυσι την ίδια εποχή, ενώ τώρα οι László Krasznahorkai και Haruki Murakami καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις στοιχηματικές αποδόσεις».

Η Can Xue, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Deng Xiaohua, είναι γνωστή για το πειραματικό της στυλ και έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες μυθιστορήματα, νουβέλες και διηγήματα. Το 2019, ήταν υποψήφια για το Διεθνές Βραβείο Booker για το μυθιστόρημά της Love in the New Millennium. Αν ανακηρυχθεί νικήτρια, θα γίνει η τρίτη Κινέζα που θα κερδίσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, μετά τον μυθιστοριογράφο Mo Yan το 2012 και τον Gao Xingjian το 2000.

Η Κινέζα συγγραφέας έχει τις ίδιες αποδόσεις για τη νίκη με τον Ούγγρο Krasznahorkai, του οποίου τα δυστοπικά, μελαγχολικά μυθιστορήματα έχουν κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου 2019 για μεταφρασμένη λογοτεχνία και το Διεθνές Βραβείο Man Booker 2015. Αρκετά από τα έργα του, συμπεριλαμβανομένων των μυθιστορημάτων Satantango και The Melancholy of Resistance, έχουν προσαρμοστεί σε ταινίες μεγάλου μήκους.

Ο Murakami, ο 76χρονος Ιάπωνας μυθιστοριογράφος, συγγραφέας διηγημάτων και μεταφραστής, βρίσκεται στην τρίτη θέση, με απόδοση 14/1.

Απόδοση 20/1 για την Ελληνίδα Έρση Σωτηροπούλου

Πέρυσι, το βραβείο απονεμήθηκε στην Χαν, μια μυθιστοριογράφο γνωστή διεθνώς για τα μυθιστορήματα The Vegetarian και Human Acts. Η Χαν επιλέχθηκε από την επιτροπή Νόμπελ για την «έντονη ποιητική της πρόζα που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής», αναφέρει ο Guardian.

Επίσης με απόδοση 16/1 είναι Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Gerald Murnane, Mircea Cărtărescu και ο Thomas Pynchon.

Άλλοι συγγραφείς που περιλαμβάνονται στη λίστα της Ladbrokes είναι η Lyudmila Ulitskaya (18/1), η Έρση Σωτηροπούλου (20/1), η Atwood (20/1), ο Michel Houellebecq (20/1), ο Péter Nádas (20/1), ο Pierre Michon (20/1) και ο Σάλμαν Ρούσντι (20/1).

Η Ελληνίδα συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου βρέθηκε ανάμεσα στα φαβορί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας και το 2024. Hellenic Authors' Society

Η Atwood – η διεθνώς γνωστή καναδή συγγραφέας του μυθιστορήματος «The Handmaid’s Tale» και των βραβευμένων με το βραβείο Μπούκερ μυθιστορημάτων «The Testaments» και «The Blind Assassin», καθώς και πολλών άλλων έργων – εδώ και χρόνια θεωρείται φαβορί για το βραβείο.

Το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας έχει απονεμηθεί 117 φορές από το 1901. Μεταξύ των πρόσφατων βραβευθέντων συγκαταλέγονται οι Annie Ernaux, Bob Dylan, Abdulrazak Gurnah, Louise Glück, Peter Handke και Olga Tokarczuk.

*Με πληροφορίες από Guardian

