Ο «Φραπές» στο κουίζ του Politico: Η «παγίδα» με το σουβλάκι που μπέρδεψε τους περισσότερους

Στο ετήσιο κουίζ γνώσεων του Politico, για τα πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν το 2025, οι αναγνώστες καλούνται να δοκιμάσουν πόσο προσεκτικά παρακολούθησαν τις πολιτικές εξελίξεις της χρονιάς.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις περιλαμβάνεται και μία που αφορά την Ελλάδα και το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την πολιτική επικαιρότητα.

Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι η 12η από τις συνολικά 61 και εντάσσεται στην κατηγορία «Ευρώπη».

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορά απάτη με αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το όνομα που δόθηκε σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των φακέλων της έρευνας;»

Οι τρεις πιθανές απαντήσεις που δίνονται είναι:

Σουβλάκι

Φραπές

Ουζάκι

Σωστή απάντηση είναι ο «Φραπές», το προσωνύμιο που αποδίδεται στον κτηνοτρόφο Γιώργο Ξυλούρη, πρόσωπο κλειδί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, τα στατιστικά του κουίζ δείχνουν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν απάντησε σωστά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το «Σουβλάκι» συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλοί αναγνώστες «έπεσαν στην παγίδα» της πιο γνώριμης και στερεοτυπικά ελληνικής επιλογής. Αντίθετα, το «Φραπές», παρότι σωστό, επιλέχθηκε από αισθητά μικρότερο ποσοστό.

Ολόκληρο το κουίζ εδώ

Διαβάστε επίσης