Κο κο κο κι αυγό τίποτα ο «Φραπές»

Κο κο κο κι αυγό τίποτα. Όσοι περίμεναν ότι θα άνοιγε το στόμα του και θα έδινε επιπλέον στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μάλλον έχασαν το χρόνο τους. Δεν είπε απολύτως τίποτα. Επικαλέστηκε στις περισσότερες ερωτήσεις το δικαίωμα της σιωπής ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε ειρωνικός προς τα μέλη της εξεταστικής χρησιμοποιώντας διάφορους εξυπνακισμούς για να αποφύγει τις ερωτήσεις.

Σε γενικές γραμμές είχε ένα απαξιωτικό ύφος που ξεπέρασε τα όρια της προσβλητικής συμπεριφοράς συνολικά για το κοινοβούλιο, ενώ η στάση του γέννησε περισσότερες υποψίες για το ενδεχόμενο ενοχής του αν και μέχρι σήμερα δεν κατηγορείται για κάτι…

Άσε που αυτό το δικαίωμα σιωπής που έλεγε συνεχώς κάποιοι το ερμήνευσαν ως όρκο σιωπής…

Πάντως όσοι τον άκουσαν δεν έγιναν περισσότερο σοφοί, το αντίθετο θα έλεγα. Αφήστε που η κόντρα του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου μονοπώλησε το ενδιαφέρον και κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και σενάριο θεατρικής επιθεώρησης για το Δελφινάριο.

Το σόου που στήθηκε αποπροσανατόλισε πλήρως την κοινή γνώμη από την ουσία του σκανδάλου.

Πολύ τυχεροί εκεί στη ΝΔ. Πολύ τυχεροί. Λαμπάδα πρέπει να ανάψουν στη Ζωή…