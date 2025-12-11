 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά «όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας», σε αίθουσα της Βουλής, Αθήνα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι όταν ο Γιώργος Ξυλούρης βγήκε από την αίθουσα ούρλιαζε ότι «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θα με βάλει αυτή φυλακή!».



Μάλιστα, μετά τη διακοπή, η κ. Κωνσταντοπούλου περίμενε τον Ξυλούρη στην είσοδο της αίθουσας ζητώντας του τον λόγο, απαιτώντας να μάθει αν πράγματι είπε αυτά τα λόγια, τα οποία όπως λέει άκουσαν συνεργάτες της. Ο Γιώργος Ξυλούρης δεν απάντησε στην κατηγορία και εισήλθε στην αίθουσα συνοδεία των αστυνομικών της Βουλής.



Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο για υπόθαλψη, ο οποίος είπε ότι εφόσον ο Ξυλούρης μηνυθεί, θα αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η εκρηκτική εξέταση «Φραπέ» από Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η εικόνα του θύματος που επιχείρησε να φιλοτεχνήσει στην αρχή της εξέτασής του ο «Φραπές» Γιώργος Ξυλούρης κατέπεσε εντελώς κατά την εξέτασή του από τους βουλευτές.

Ο μάρτυρας συνέχισε να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις η γραμμή «έσπασε», απαντώντας με ειρωνείες.

«Απαντάτε όπου θέλετε. Άρα η σιωπή σας δείχνει ενοχή. Αν δεν έχετε κληθεί από τη δικαιοσύνη δεν είστε ύποπτος. Ο μόνος μάρτυρας υπεράσπισης που είχατε ήταν ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης.[...] Η σιωπή σας είναι για να προστατευτούν ο Βορίδης, ο Αυγενάκης, ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αυτός που σας έφτιαξε το υπόμνημα δε σας είπε ότι δεν έχετε το δικαίωμα της σιωπής αν δεν σας καλέσει η δικαιοσύνη;», ρώτησε μεταξύ άλλων ο Νάσος Ηλιόπουλος για να λάβει την απάντηση:

«Ένας ταξιτζής μου το έφτιαξε! Δεν είμαι νομικός για να εξηγήσω το υπόμνημα».

Σε άλλο σημείο, όταν ο Νάσος Ηλιόπουλος τον ρώτησε με βάση προηγούμενη απάντησή του αν, εκτός από τον Λευτέρη Αυγενάκη, έδειξε και σε άλλους Ηρακλειώτες τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει κατά της Τυχεροπούλου, έγινε ο εξής διάλογος:

- Είπατε ότι δείξατε τα στοιχεία στον Αυγενάκη επειδή ήταν Ηρακλειώτης. Πήγατε και σε άλλους Ηρακλειώτες; Πήγατε και στο αγαπημένο σας σουβλατζίδικο να δείξετε τα στοιχεία κατά της Τυχεροπούλου;

- Στο λαχανέμπορα πήγα!

Οι ειρωνείες συνεχίστηκαν και για άλλα θέματα:

- Γιατί λέτε στις συνομιλίες ότι σας κοιτούσε στις τσέπες ο κ. Πιτσιλής όταν συναντηθήκατε;

- Ίσως ήταν σκισμένο το παντελόνι.

Όταν ο κ. Ηλιόπουλος τον ρώτησε αν έχει κερδίσει το Τζόκερ, ο «Φραπές» απάντησε:

- Δεν παίζω τζόκερ!

- Με αυτά που ακούμε, έλεγα να σας ζητήσω και πέντε αριθμούς.

- Και να τσι είχα θα τους έδινα σε σένα;

Ένταση προκλήθηκε και σε σχέση με το προσωνύμιο «Φραπές».

- Άνθρωποι που νιώθουν ξεφτίλα είναι αυτοί που έχουν πραγματικά ζώα που σήμερα έχουν θανατωθεί, ο κόσμος στα μπλόκα λένε ότι πληρώνουν για τον Φραπέ. Σε αυτούς δε θέλετε να απαντήσετε;

- Έχω όνομα. Το «Φραπέ» αλλού!

- Μη μου κλείνετε το μάτι. Συνεννοηθήκαμε;

- Έχω όνομα, είμαι χριστιανός ορθόδοξος!

Παρά τις ειρωνείες πάντως, ο Ξυλούρης διέψευσε όσα είχε καταθέσει ο υφυπουργός κ. Λιβανός, ότι ο ίδιος είχε πάει στο γραφείο των συνεργατών του ζητώντας συνάντηση, βρίζοντας και απειλώντας.

- Τι πολιτικές πλάτες είχατε και μπαίνατε στο γραφείο του κ. Λιβανού και βρίζατε και απειλούσατε;

- Δεν επισκέφτηκα ποτέ τον κ. Λιβανό, ούτε κηδειόχαρτα του έβγαλα. Με κάλεσε ο ίδιος στο υπουργείο μέσα στον Covid και συζητήσαμε για 1,5 ώρα. Ναι, είπε ψέματα ο κ. Λιβανός και το λέω δημόσια.

Πριν διακόψει για λίγα λεπτά τις εργασίες της η Εξεταστική, προκειμένου οι βουλευτές να ψηφίσουν στην ολομέλεια, εκνευρισμό προκάλεσε στην Εξεταστική της Βουλής ο «Φραπές» με τις συνεχείς επικλήσεις του δικαιώματος της σιωπής σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο ο κ. Ξυλούρης απάντησε σε ελάχιστες, ζητώντας μάλιστα, να μη συνεχιστεί η διαδικασία και να παραπεμφεί απευθείας στη δικαιοσύνη ώστε να δώσει εκεί τα στοιχεία.

Μάλιστα, ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ακόμη και για φαινομενικά απλές ερωτήσεις όπως το αν είναι κουμπάρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή για το αν έχει κερδίσει το Τζόκερ.

Μακάριος Λαζαρίδης: Είστε κουμπάρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Γιώργος Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

Παρέμβαση Ζωής Κωνσταντοπούλου: Ενοχοποιητική η κουμπαριά με τον Μητσοτάκη

Μακάριος Λαζαρίδης: Ποια η σχέση σας με τον Αντωνόπουλο του ΠΑΣΟΚ;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν τον ξέρω, αλλά δεν μπαίνω σε διαδικασία απαντήσεως.

Μακάριος Λαζαρίδης: Το 2021 είχε μεταφέρει δικαιώματα στον γιο σας;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω μη με φέρνετε σε αυτή τη θέση. Μακάρι να με πάτε και σήμερα στη δικαιοσύνη. Δε θα αυτοενοχοποιηθώ. Δεν μπορώ να απαντήσω, θέλω να το καταλάβετε!

Σε άλλο σημείο έγινε ο εξής διάλογος:

Κανά λαχείο, κανά Τζόκερ έχετε κερδίσει;

Κύριε προέδρε επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής!

Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει συναντήσει τρεις φορές την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Τυχεροπούλου και δήλωσε ότι υπάρχει φάκελος στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

- Καλέσατε στο τηλέφωνο την Τυχεροπούλου για να την απειλήσετε; Μιλήσατε με τα παιδιά της;

- Αυτά θα αναλυθούν στο δικαστήριο.

- Πώς βρήκατε το τηλέφωνο;

- Ζητήστε να δείτε ποιος έπαιρνε τον άλλο τηλέφωνο

- Συναντούσατε την Τυχεροπουλου εκτός υπηρεσίας;

- Τρεις φορές!

- Για καφέ ή για φαγητό;

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής. Προτείνω να αρχίσετε τη διαδικασία να πάω στον εισαγγελέα. Μην κάνουμε τον θεατρινισμό σήμερα. Είτε δικό μας ή είτε Ευρωπαίο.

- Έχετε υπάρξει απειλητικός σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ;

- Δεν απαντώ.

Αποστολάκη: Εμένα να κοιτάτε όταν απαντάτε!

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη έκανε επίθεση στον Μακάριο Λαζαρίδη επειδή έσπευσε να προσδώσει στον μάρτυρα την ιδιότητα του υπόπτου. Ωστόσο, ο κ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων που του έθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία διάβασε μεγάλα αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις στις οποίες ο ίδιος εμφανίζεται να απειλεί πρόσωπα.

- Ποια είναι η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό; (διάβασε αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις όπου αναφέρει ότι θα μιλήσει με τον «Κυριάκο» αλλά και ότι θα σκοτώσει την Τυχεροπούλου).

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

- Εμένα να κοιτάτε, δεν απαντάτε στην πρόεδρο. Όπως απαντούσατε στον κ. Λαζαρίδη, θα απαντάτε και σε εμένα.

- Ποιοι σας έκλειναν ραντεβού με τον Πιτσιλή;

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

- Ποια η σχέση σας με τον κ. Αυγενάκη; Μια είστε καλά, μια δε σας κάνει τα χατίρια. (διάβασε αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις) Εσείς κανονίζετε πότε θα ελεγχθείτε; Σας βάζει ο Αυγενάκης να κάνετε μηνύσεις;

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

- Τι εννοείτε έχουμε θέμα με την ευρωπαία εισαγγελέα; Τι εννοείτε «το παρατραβήξανε»;

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

- Ποιος είναι ο Αθανασάς;

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

- Ο Αθανασάς είναι ο διευθυντής του γραφείου του Βορίδη. Όταν μάθατε ότι κάποιοι τα παίρνουν, δεν πήγατε στον πρωθυπουργό που είναι φίλος σας να του του πείτε;

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

- Τι εννοείτε ότι δεν είστε τυχαίος;

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

- Λέτε κάπου ότι αν δε «μου ξεμπλοκάρουν τα ΑΦΜ θα τους σκοτώσω όλους, δε θα αφήσω κανέναν». Για σχολιάστε το αυτό.

- Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

Όταν ερωτήθηκε για το αν είναι ιδιεολογικά στον χώρο της Δεξιάς, ο κ. Ξυλούρης εκνευρισμένος απάντησε: «Έχετε στοιχείο ότι είμαι στη Δεξιά; Μόνο εγώ ξέρω που ανήκω! Ρωτήστε τους βουλευτές της ΝΔ αν με έχουν διαγράψει από πουθενά!».

«Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

Λίγα λεπτά μετά τις 10:30 προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «φραπές». Ο κ. Ξυλούρης ξεκίνησε διαβάζοντας δήλωση όπου υποστήριξε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ και επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, αρνείται να απαντήσει σε καμία ερώτηση: «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση», ανέφερε στο τέλος της δήλωσής του.

Από την αρχή της διαδικασίας, ο Γιώργος Ξυλούρης ανακοίνωσε ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και ότι δεν είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε καμία ερώτηση των μελών της Επιτροπής. Παράλληλα, κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με την υπόθεση.

«Θα αποδειχτεί ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Έξι μήνες δέχομαι διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δε θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Σας σέβομαι αλλά δεν μπορώ να απαντώ για στοιχεία και συνομιλίες στα οποία δεν έχω πρόσβαση. Θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δε θα απαντήσω σε καμία ερώτησή σας», είπε ο «Φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Να κάνουν τις ερωτήσεις και να με ξεφτιλίσουν δεν έχω θέμα, αλλά δε θα απαντήσω», τόνισε ο κ. Ξυλούρης.



Οργισμένοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι δεν τους ενδιαφέρει να διαβάσουν το υπόμνημα, ενώ κατήγγειλαν ότι εφόσον ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος, δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Ο Γιώργος Ξυλούρης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων αμέσως μετά την δήλωση που ανέγνωσε ο Γιώργος Ξυλούρης, δημιουργήθηκε μικρή ένταση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που επέμενε να δοθεί ο λόγος στον Ξυλούρη, παρότι εκείνη την ώρα μιλούσαν οι βουλευτές.

Εκ μέρους της ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε 10 λεπτά προκειμένου να μελετήσουν οι βουλευτές το υπόμνημα, τονίζοντας ότι δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος.

Από την πλευρά της η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι δεν χρειάζεται να διαβάσει το υπόμνημα και ζήτησε να μην υπάρξει διακοπή και να γίνουν κανονικά οι ερωτήσεις προς τον μάρτυρα προκειμένου να κριθεί για την άρνησή του να δώσει στοιχεία.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης μάλιστα ζήτησε να εφαρμοστεί η αυτόφορη διαδικασία καθώς ο μάρτυρας τελεί «αυτή τη στιγμή» το αδίκημα της άρνησης μαρτυρίας, τη στιγμή που δεν έχει καταστεί κατηγορούμενος. Μάλιστα, αργότερα, με τη συγκεκριμένη πρόταση συμφώνησε και ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Εκ μέρους του ΚΚΕ η Διαμάντω Μανωλάκου, αλλά και της ΝΕΑΡ ο Νάσος Ηλιόπουλος υπενθύμισαν τις δηλώσεις του κ. Ξυλούρη ότι θα έρθει στην επιτροπή με «φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε... μαραθώνιο!». Ο Νάσος Ηλιόπουλος μάλιστα εξέφρασε έμμεσα αμφιβολίες για το αν το υπόμνημα το έχει γράψει μόνος του.

«Επί έξι μήνες ξεφτιλίζετε τον τόπο σας. Φαίνεται ότι κάποιοι σας μάζεψαν, δηλαδή η οικογένεια Μητσοτάκη με την οποία έχετε συγγένεια. Διαδικασία αλληλοεκβιασμών. Έχει δηλώσει ότι έχει ένα φορτηγό με στοιχεία και τώρα τα αποκρύπτει. Κ. Ξυλούρη έχετε μια ευκαιρία να δώσετε στοιχεία και να συνεργαστείτε. Είστε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και το μόνο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας είναι να δώσετε στοιχεία. Μεθοδεύσεις του κόμματός σας. Να υποβληθούν οι ερωτήσεις και να κριθεί ο μάρτυρας», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου Eurokinissi

Ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης έλαβε τον λόγο και αρνήθηκε ότι έχει κάνει τις επίμαχες δηλώσεις περί «φορτωτή με στοιχεία» και «μαραθώνιο» στο Open, υποστηρίζοντας ότι είναι δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφο κάποιος «φίλος φίλου».

Κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, παραγωγού, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Eurokinissi

Στον εισαγγελέα στέλνει τον Ξυλούρη η ΝΔ

Θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εξετάζεται ο Γιώργος Ξυλούρης («φραπές»), «για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής», αναφέρουν πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση.

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της».

«Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως 'ηγετικό στέλεχος' της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Τέλος, τονίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

