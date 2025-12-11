Ο «Φραπές» αποκάλυψε το… πραγματικό του παρατσούκλι
«Το "Φραπές" μου το κόλλησε ο Βελόπουλος στη Βουλή», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης στην Εξεταστική
Κατά την εξέτασή του από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Ξυλούρης αντέδρασε έντονα στη χρήση του ψευδώνυμου «Φραπές».
Συγκεκριμένα, η κ. Λιακούλη τον ρώτησε αν πράγματι το παρατσούκλι «Φραπές» έχει προκύψει επειδή όποτε ερχόταν υπουργός της ΝΔ, τον υποδεχόταν κρατώντας έναν φραπέ. Ο κ. Ξυλούρης αντέδρασε λέγοντας ότι το «Φραπές» του «κόλλησε» από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος το είχε αναφέρει στη Βουλή.
Μάλιστα αποκάλυψε ότι είναι διαφορετικό το δικό του παρατσούκλι και όταν η κ. Λιακούλη τον ρώτησε ποιο είναι το παρατσούκλι που χρησιμοποιείται στην Κρήτη απάντησε: «Τζιτζής!».
