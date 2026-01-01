Ρωσία: 38χρονος υπέστη ρήξη στομάχου αφού ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο
Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό κατέληξε 38χρονος στη Μόσχα, αφού ήπιε κοκτέιλ που περιείχε υγρό άζωτο, σε ένα επικίνδυνο «πείραμα» εντυπωσιασμού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εταιρικού πάρτι στο γαστρονομικό στούντιο «Igra Stolov» στη Μόσχα και έγινε αρχικά γνωστό μέσω του δημοφιλούς καναλιού BAZA στο Telegram.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:42 ∙ WHAT THE FACT
Οι άνδρες εξαφανίζονται από τον πλανήτη; Νέα έρευνα μιλά για το μέλλον των φύλων
09:47 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2026: Χρονιά πολιτικών εξελίξεων, συνεδρίων και... σεναρίων
09:43 ∙ WHAT THE FACT
Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»
09:43 ∙ WHAT THE FACT
Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
08:54 ∙ WHAT THE FACT