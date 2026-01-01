Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 15:30 το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με το agioitheodoroi.com το Ι.Χ αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Κόρινθο όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού και να χάσει τη ζωή του.

Για τον απεγκλωβισμό του έγινε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ στο σημείο υπήρξαν για αρκετή ώρα καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς ήταν κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες o οδηγός βρισκόταν μόνος του στο όχημα.

Όπως σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Κατερίνα Ρίστα, φαίνεται στο βίντεο ότι από θαύμα δεν υπήρξε εμπλοκή και δεύτερου αυτοκινήτου.