Τραγωδία στους Αγίους Θεοδώρους: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

Τραγωδία λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου στη άσφαλτο, καθώς άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Δυστυχώς, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.