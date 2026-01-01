Ο περίεργος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να αποθηκεύετε ντομάτες και πατάτες μαζί

Υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες στη ζωή... να είμαστε καλοί, να πλένουμε τα χέρια μας και όσο παράξενο κι αν ακούγεται να μην αποθηκεύουμε ποτέ ντομάτες και πατάτες μαζί.

