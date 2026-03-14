Μετρό: Δύο νεαροί κρεμάστηκαν από συρμό εν κινήσει για τέσσερις στάσεις

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Μετρό της Αθήνας, όταν μια παρέα νεαρών επιχείρησε να πραγματοποιήσει ένα viral challenge που κυκλοφορεί στο TikTok, βάζοντας τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στον σταθμό Αμπελοκήπων, όπου η ομάδα βρισκόταν στην αποβάθρα την ώρα που κατέφθασε ο συρμός. Δύο από τους νεαρούς αποφάσισαν να «κρεμαστούν» από το εξωτερικό μέρος του τρένου, στο σημείο που ενώνονται τα βαγόνια, με στόχο να παραμείνουν εκεί ενώ το Μετρό θα ξεκινούσε τη διαδρομή του. Η επικίνδυνη αυτή ενέργεια καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του Μετρό και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

