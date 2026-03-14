Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε κέντρο διαστημικής έρευνας του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα ιρανικό κέντρο διαστημικής έρευνας και ένα εργοστάσιο κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, κατά τη διάρκεια μιας σειράς επιθέσεων στην περιοχή της Τεχεράνης χθες το βράδυ.

Στο πλαίσιο αυτής της σειράς επιθέσεων, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε «δεκάδες εγκαταστάσεις υποδομής του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην πρωτεύουσα του Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό.

? ?STRUCK: The primary research center of the Iranian Space Agency & an aerial defense system production factory.



The center contained strategic laboratories used for research, including developing military satellites, intelligence collection, & directing fire toward targets… pic.twitter.com/Btmgq0rksK — Israel Defense Forces (@IDF) March 14, 2026

Μεταξύ των στόχων ήταν το κύριο κέντρο διαστημικής έρευνας του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με τον στρατό, «περιείχε στρατηγικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνταν για την έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών δορυφόρων για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης, της στόχευσης και της κατεύθυνσης πυρός προς στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Επιπλέον, οι IDF αναφέρουν ότι χτύπησαν αρκετές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε το Ιράν για την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένου ενός «κεντρικού εργοστασίου».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση «υποβαθμίζει σημαντικά την ικανότητα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος να αποκαταστήσει το δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνάς του».

Iranian Space Research Center (ISRC) was bombed tonight. The center is responsible for various space activities of Iran including development of satellites, space propulsion and tests of space components. pic.twitter.com/Sq7qjvSRiw — Tal Inbar (@inbarspace) March 13, 2026

Διαβάστε επίσης