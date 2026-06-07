Οι ΗΠΑ θέλουν να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από τον Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το πρακτορείο Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως το ρεπορτάζ. Ο Λευκός Οίκος και το Φόρεϊν Όφις δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το εν λόγω σχέδιο είναι μεταξύ των επιλογών που σχεδιάζονται από τον Λευκό Οίκο όσον αφορά το ενδεχόμενο ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ να παραχωρήσει στον Μαυρίκιο την κυριαρχία του αρχιπελάγους των Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ντάουνινγκ Στριτ για την εξασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκασρσία, προστίθεται στο δημοσίευμα.

Έπειτα από επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η βρετανική κυβέρνηση πάγωσε τον Απρίλιο τη συμφωνία για να παραχωρήσει στον Μαυρίκο την κυριαρχία των νησιών Τσάγκος, στα οποία βρίσκεται η αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία.

Το Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία αυτή «μεγάλο λάθος».