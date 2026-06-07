Spider-Noir: H superhero σειρά που δεν περίμενες να είναι τόσο καλή

Δεν ντρέπομαι που το λέω (και το γράφω) αλλά υπάρχει κάτι απίστευτα απελευθερωτικό στο “Spider-Noir”. Κάτι που μοιάζει σχεδόν… παράνομο για σύγχρονο superhero project. Δεν προσπαθεί να σώσει το Multiverse, ούτε χτίζει 15 spin-offs ή τεστάρει τις γενικές γνώσεις σου σε παλιότερα projects της Marvel ή του MCU.

Αντιθέτως, πετάει τον Nicolas Cage σε μια άχρωμη Νέα Υόρκη γεμάτη καπνό, διεφθαρμένους πολιτικούς, femme fatales, μαφιόζους και ανθρώπους που λύνουν τα προβλήματά τους είτε με απειλές, είτε με σφαίρες. Και όμως, πάνω σε αυτά τα θεμέλια η Marvel καταφέρνει να δημιουργήσει το πιο fun live-action project της εδώ και χρόνια.

Το “Spider-Noir” μοιάζει σαν κάποιος να πήρε ένα παλιό film noir των 40s, να το πέρασε μέσα από comic panels και να άφησε τον Nicolas Cage να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει μπροστά στην κάμερα. Και αυτό -πίστεψέ με- είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορείς να κάνεις στη σειρά.

Τι είναι όμως το Spider-Noir;

Ο Cage υποδύεται τον Ben Reilly, έναν πρώην μασκοφόρο εκδικητή γνωστό ως “The Spider”, που έχει εγκαταλείψει τη δράση εδώ και πέντε χρόνια μετά από μια προσωπική τραγωδία η οποία τον έχει μετατρέψει σε αλκοολικό ιδιωτικό ντετέκτιβ που θυμίζει Humphrey Bogart σε multiverse breakdown.

Ο ίδιος ο Cage περιέγραψε την ερμηνεία του ως “70% Humphrey Bogart και 30% Bugs Bunny”. Πώς κολλάνε τα Looney Tunes με τον Rick Blane του Casablanca; Αν έχεις δει το Spider-Noir ξέρεις ότι έχω δίκιο.

Η σειρά του δίνει χώρο να κάνει τα πάντα, μέσα σε noir μελόδραμα, κωμικές καταστάσεις, βίαιη superhero δράση, ακόμα και body horror. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι ο Cage το απολαμβάνει τόσο πολύ που σχεδόν βλέπεις το χαμόγελό του πίσω από κάθε υπερβολική ατάκα ή νευρικό του βλέμμα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το “Spider-Noir” δεν καταλήγει ποτέ παρωδία, αντιθέτως πατάει γερά πάνω στα κλισέ των παλιών detective stories με τα σκοτεινά γραφεία, τα βρώμικα σοκάκια, τους μαφιόζους με πολιτικές άκρες, αλλά τα χρησιμοποιεί με τόσο στιλ και αυτοπεποίθηση που τελικά λειτουργούν υπέρ του.

Η Νέα Υόρκη της σειράς είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρον “χαρακτήρας” της

Μια πόλη βουτηγμένη στον καπνό, στη διαφθορά και στην απελπισία της εποχής της Ποτοαπαγόρευσης. Κάπου ανάμεσα σε gangster movie και pulp comic nightmare, και μέσα σε όλο αυτό το χάος, εμφανίζονται άνθρωποι με υπερδυνάμεις που μοιάζουν σχεδόν με urban legends.

Ένας Sandman βγαλμένος από εφιάλτη, ένας άνθρωπος που καίγεται ζωντανός σαν walking flamethrower και γενικώς ένας υπόκοσμος που αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με crime noir και περισσότερο με twisted sci-fi horror.

Παράλογα όλα; Σε πρώτη ανάγνωση ναι, αλλά δεν είναι έτσι.

Ο Brendan Gleeson είναι απολαυστικά απειλητικός ως Silvermane, ένας gangster που κυβερνά την πόλη σαν πολιτικός δυνάστης, ενώ η Li Jun Li φέρνει ακριβώς τη σωστή ενέργεια femme fatale ως Cat Hardy. Αλλά η πραγματική έκπληξη είναι το πόσο καλό supporting cast διαθέτει συνολικά η σειρά. Από τη “φωνή λογικής” Janet μέχρι τον Robbie Robertson που μπλέκει συνεχώς σε καταστάσεις που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, όλοι μοιάζουν να ανήκουν οργανικά σε αυτόν τον αλλόκοτο κόσμο.

Και τεχνικά; Το “Spider-Noir” είναι πανέμορφο.

Η ασπρόμαυρη εκδοχή είναι ξεκάθαρα ο σωστός τρόπος να το δεις. Οι σκιές, ο φωτισμός, ο καπνός από τα τσιγάρα, τα βρεγμένα σοκάκια και τα νυχτερινά clubs κάνουν τη σειρά να μοιάζει με χαμένο noir αριστούργημα που κάποιος ανακάλυψε τυχαία σε παλιά αποθήκη.

Το πιο τρελό όμως είναι ότι αυτή η σειρά δεν μοιάζει να φτιάχτηκε από εταιρική ανάγκη, αλλά μοιάζει με project που κάποιος πραγματικά ήθελε να κάνει και αυτό πλέον είναι σπάνιο στη superhero εποχή.

Το “Spider-Noir” δεν είναι το σημαντικότερο Marvel project και σίγουρα όχι το πιο…“Marvel”.

Είναι όμως το πιο ελεύθερο, το πιο ιδιαίτερο και πιθανότατα το πιο διασκεδαστικό που έχει βγάλει το studio εδώ και πολύ καιρό. Και ναι… ο Nicolas Cage γεννήθηκε για να παίζει έναν noir Spider-Man που μιλάει σαν ντετέκτιβ του των ‘40s και συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται μόνιμα δύο ποτήρια whiskey μακριά από breakdown. Ευτυχώς κάποιος τον άφησε να το κάνει.

Η σειρά Spider-Noir προβάλλεται στην streaming πλατφόρμα του Prime.