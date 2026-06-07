Spider-Noir: H superhero σειρά που δεν περίμενες να είναι τόσο καλή

Η Marvel δημιούργησε το πιο διασκεδαστικό της project χωρίς καν να είναι σίγουρη για αυτό.

Χρήστος Κάβουρας

Spider-Noir: H superhero σειρά που δεν περίμενες να είναι τόσο καλή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν ντρέπομαι που το λέω (και το γράφω) αλλά υπάρχει κάτι απίστευτα απελευθερωτικό στο “Spider-Noir”. Κάτι που μοιάζει σχεδόν… παράνομο για σύγχρονο superhero project. Δεν προσπαθεί να σώσει το Multiverse, ούτε χτίζει 15 spin-offs ή τεστάρει τις γενικές γνώσεις σου σε παλιότερα projects της Marvel ή του MCU.

Αντιθέτως, πετάει τον Nicolas Cage σε μια άχρωμη Νέα Υόρκη γεμάτη καπνό, διεφθαρμένους πολιτικούς, femme fatales, μαφιόζους και ανθρώπους που λύνουν τα προβλήματά τους είτε με απειλές, είτε με σφαίρες. Και όμως, πάνω σε αυτά τα θεμέλια η Marvel καταφέρνει να δημιουργήσει το πιο fun live-action project της εδώ και χρόνια.

Το “Spider-Noir” μοιάζει σαν κάποιος να πήρε ένα παλιό film noir των 40s, να το πέρασε μέσα από comic panels και να άφησε τον Nicolas Cage να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει μπροστά στην κάμερα. Και αυτό -πίστεψέ με- είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορείς να κάνεις στη σειρά.

Τι είναι όμως το Spider-Noir;

Ο Cage υποδύεται τον Ben Reilly, έναν πρώην μασκοφόρο εκδικητή γνωστό ως “The Spider”, που έχει εγκαταλείψει τη δράση εδώ και πέντε χρόνια μετά από μια προσωπική τραγωδία η οποία τον έχει μετατρέψει σε αλκοολικό ιδιωτικό ντετέκτιβ που θυμίζει Humphrey Bogart σε multiverse breakdown.

Ο ίδιος ο Cage περιέγραψε την ερμηνεία του ως “70% Humphrey Bogart και 30% Bugs Bunny”. Πώς κολλάνε τα Looney Tunes με τον Rick Blane του Casablanca; Αν έχεις δει το Spider-Noir ξέρεις ότι έχω δίκιο.

spider-noir-door-cage.jpg

Η σειρά του δίνει χώρο να κάνει τα πάντα, μέσα σε noir μελόδραμα, κωμικές καταστάσεις, βίαιη superhero δράση, ακόμα και body horror. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι ο Cage το απολαμβάνει τόσο πολύ που σχεδόν βλέπεις το χαμόγελό του πίσω από κάθε υπερβολική ατάκα ή νευρικό του βλέμμα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το “Spider-Noir” δεν καταλήγει ποτέ παρωδία, αντιθέτως πατάει γερά πάνω στα κλισέ των παλιών detective stories με τα σκοτεινά γραφεία, τα βρώμικα σοκάκια, τους μαφιόζους με πολιτικές άκρες, αλλά τα χρησιμοποιεί με τόσο στιλ και αυτοπεποίθηση που τελικά λειτουργούν υπέρ του.

Η Νέα Υόρκη της σειράς είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρον “χαρακτήρας” της

Μια πόλη βουτηγμένη στον καπνό, στη διαφθορά και στην απελπισία της εποχής της Ποτοαπαγόρευσης. Κάπου ανάμεσα σε gangster movie και pulp comic nightmare, και μέσα σε όλο αυτό το χάος, εμφανίζονται άνθρωποι με υπερδυνάμεις που μοιάζουν σχεδόν με urban legends.

Ένας Sandman βγαλμένος από εφιάλτη, ένας άνθρωπος που καίγεται ζωντανός σαν walking flamethrower και γενικώς ένας υπόκοσμος που αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με crime noir και περισσότερο με twisted sci-fi horror.

Παράλογα όλα; Σε πρώτη ανάγνωση ναι, αλλά δεν είναι έτσι.

spider-noir.jpg

Ο Brendan Gleeson είναι απολαυστικά απειλητικός ως Silvermane, ένας gangster που κυβερνά την πόλη σαν πολιτικός δυνάστης, ενώ η Li Jun Li φέρνει ακριβώς τη σωστή ενέργεια femme fatale ως Cat Hardy. Αλλά η πραγματική έκπληξη είναι το πόσο καλό supporting cast διαθέτει συνολικά η σειρά. Από τη “φωνή λογικής” Janet μέχρι τον Robbie Robertson που μπλέκει συνεχώς σε καταστάσεις που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, όλοι μοιάζουν να ανήκουν οργανικά σε αυτόν τον αλλόκοτο κόσμο.

Και τεχνικά; Το “Spider-Noir” είναι πανέμορφο.

Η ασπρόμαυρη εκδοχή είναι ξεκάθαρα ο σωστός τρόπος να το δεις. Οι σκιές, ο φωτισμός, ο καπνός από τα τσιγάρα, τα βρεγμένα σοκάκια και τα νυχτερινά clubs κάνουν τη σειρά να μοιάζει με χαμένο noir αριστούργημα που κάποιος ανακάλυψε τυχαία σε παλιά αποθήκη.

spider-noir-door.jpg

Το πιο τρελό όμως είναι ότι αυτή η σειρά δεν μοιάζει να φτιάχτηκε από εταιρική ανάγκη, αλλά μοιάζει με project που κάποιος πραγματικά ήθελε να κάνει και αυτό πλέον είναι σπάνιο στη superhero εποχή.

Το “Spider-Noir” δεν είναι το σημαντικότερο Marvel project και σίγουρα όχι το πιο…“Marvel”.

Είναι όμως το πιο ελεύθερο, το πιο ιδιαίτερο και πιθανότατα το πιο διασκεδαστικό που έχει βγάλει το studio εδώ και πολύ καιρό. Και ναι… ο Nicolas Cage γεννήθηκε για να παίζει έναν noir Spider-Man που μιλάει σαν ντετέκτιβ του των ‘40s και συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται μόνιμα δύο ποτήρια whiskey μακριά από breakdown. Ευτυχώς κάποιος τον άφησε να το κάνει.

Η σειρά Spider-Noir προβάλλεται στην streaming πλατφόρμα του Prime.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θέλουν να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θετικά νέα για Έρικσεν: «Είναι καλά δεδομένων των συνθηκών»

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Τέλος στο θρίλερ της δολοφονίας του 1999

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη νίκη με άγριο νοκ άουτ για τον Ρεθυμνιώτη πυγμάχο Βαγγέλη Μακρυλάκη στο «Fight for the Ring»

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Από την Ελλάδα έως την Κύπρο δραστηριοποιούνται δίκτυα της Χαμας»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική συνάντηση Ζελένσκι – Αμπράμοβιτς – Το μήνυμα που έστειλε στον Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιασμένες από τους Ταλιμπάν: Ιστορίες φρίκης γυναικών που τόλμησαν να ζητήσουν τα αυτονόητα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Βρίσκεται στη Βρετανία για συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ σε Τούρκο υπουργό που ευχήθηκε να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: «Η οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν κατάρρευσε»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Spider-Noir: H superhero σειρά που δεν περίμενες να είναι τόσο καλή

20:08LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές το τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου για την Γωγώ Μαστροκώστα: Τo video clip στην αγαπημένη περιοχή της γυμνάστριας

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εντοπίστηκε μεγάλο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - «Χτίστηκε από το Ιράν»

20:07ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να σταματήσετε τους κιρσούς στα πόδια πριν ξεκινήσουν;

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα απαντήσουμε στα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί τα Τίρανα για το έργο Κούσνερ: «Ενδέχεται να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία»

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ σε Τούρκο υπουργό που ευχήθηκε να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: «Η οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν κατάρρευσε»

20:08LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές το τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου για την Γωγώ Μαστροκώστα: Τo video clip στην αγαπημένη περιοχή της γυμνάστριας

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Εύβοια στο επίκεντρο του Εγκέλαδου - Οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό κι οι εκτιμήσεις των ειδικών

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιασμένες από τους Ταλιμπάν: Ιστορίες φρίκης γυναικών που τόλμησαν να ζητήσουν τα αυτονόητα

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψαν απόπειρα αυτοκτονίας στον Πειραιά - Βίντεο ντοκουμέντο

20:08ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εντοπίστηκε μεγάλο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - «Χτίστηκε από το Ιράν»

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παλαιοκώστας: Άφαντος 20 χρόνια μετά τη δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Νο.1 καταζητούμενος της ΕΛΑΣ κ επικηρυγμένος με 1 εκατ. ευρώ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί τα Τίρανα για το έργο Κούσνερ: «Ενδέχεται να επηρεάσει την ενταξιακή πορεία»

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ