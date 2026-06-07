Τραμπ: Τσακώθηκε με δημοσιογράφο και αποχώρησε από τηλεοπτική συνέντευξη – Βίντεο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τηλεοπτική συνέντευξη στο NBC μετά από έντονη αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ.

Η Γουέλκερ επέμεινε ότι ο Τραμπ δεν παρουσίασε αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές του 2022.

Ο Τραμπ κατηγόρησε το δίκτυο για μεροληψία και διεφθαρμένη στάση και αρνήθηκε να συνεχίσει τη συνέντευξη παρά τις εκκλήσεις της δημοσιογράφου.

Στη συνέντευξη συζητήθηκε επίσης το αμφιλεγόμενο ταμείο αποζημιώσεων για άδικες διώξεις, το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταργήσει.

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι συμφώνησαν με τον Τραμπ να πραγματοποιήσουν νέα συνέντευξη, χωρίς να προσδιοριστεί πότε. Snapshot powered by AI

Πυρ και μανία έγινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με την δημοσιογράφο του δικτύου NBC που του έπαιρνε συνέντευξη και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.

Ο Τραμπ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News όταν η δημοσιογράφος τον πίεζε γύρω από το θέμα ότι υπήρξε νοθεία και οι Δημοκρατικοί του «έκλειψαν» τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2022.

Η δημοσιογράφος Κρίστεν Γουέλκερ, επέμενε ότι ο Τραμπ δεν έδωσε ούτε ένα στοιχείο για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του ότι υπήρξαν παρατυπίες στις εκλογές. «Είστε ένα μεροληπτικό και διεφθαρμένο δίκτυο. «Ας το αφήσουμε εδώ, γιατί βαρέθηκα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση», είπε ο Τραμπ, σηκώθηκε από τη θέση του και αποχώρησε.

Η Γουέλκερ παρακάλεσε τον Τραμπ να συνεχίσει, υπενθυμίζοντάς του ότι είχε ταξιδέψει μέχρι το Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη, αλλά ο πρόεδρος δεν άλλαξε γνώμη. «Κάθισα μαζί σου στη βροχή για μια ώρα. Πότε στη βροχή, πότε όχι, και σου έδωσα αρκετό χρόνο. (..) Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγάλη με έναν ανέντιμο Τύπο», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι συνομίλησε με τον πρόεδρο και αυτός συμφώνησε να κάνουν μία νέα συνέντευξη αν και δεν ήταν σαφές πότε. Η Γουέλκερ ισχυρίστηκε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Τραμπ αναγνώρισαν τις δυσκολίες που προκάλεσε η βροχή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μεταδόθηκε την Κυριακή.

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Οι τόνοι στην συνέντευξη είχαν σηκωθεί τα τελευταία έξι λεπτά, όταν η Γουέλκερ πίεσε τον Τραμπ σχετικά με ένα προτεινόμενο ταμείο «κατά της χρήσης του δικαίου ως όπλου» ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποσκοπούσε στην καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων σε όσους υπέστησαν άδικες διώξεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα στους βουλευτές ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατάργησε το αμφιλεγόμενο ταμείο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ταμείο «εξαιρετική ιδέα» και δήλωσε ότι θα ήταν «απογοητευμένος» αν δεν εγκριθεί. Στη συνέχεια, ο Γουέλκερ πίεσε τον Τραμπ να απαντήσει αν οι ταραξίες στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να μπορούν να λάβουν χρήματα από ένα τέτοιο ταμείο.

«Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί με το ταμείο. Άνθρωποι όπως ο ηλίθιος [πρώην Πρόεδρος Τζο] Μπάιντεν, δεν είναι αρκετά έξυπνος για να καταλάβει τι συμβαίνει, αλλά οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν… αυτό που έκαναν στις ζωές των ανθρώπων, κατέστρεψαν ανθρώπους. Έστειλαν στη φυλακή ανθρώπους που δεν έκαναν τίποτα κακό», απάντησε ο Τραμπ.

Η Γουέλκερ είπε στον πρόεδρο «δεν υπάρχουν αποδείξεις για όσα λέτε». Τότε ο Τραμπ ανέφερε τις εκλογές του 2020. «Οι εκλογές ήταν στημένες. Ήταν βρώμικες εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις εκλογές, στις οποίες ηττήθηκε από τον Μπάιντεν.

Τότε η δημοσιογράφος του NBC επισήμανε ότι ο Τραμπ δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του και αυτό πυροδότησε την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου.

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