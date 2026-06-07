Τραμπ για Χαμενεΐ: «Είναι πιο λογικός από τον πατέρα του»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πιο λογικό από τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, με τις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία να συνεχίζονται.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να ανακτήσουν το ουράνιο.

Η αμερικανική ναυτική αποκλειστική δράση προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στο Ιράν, που αναγκάζεται να υποχωρήσει. Snapshot powered by AI

Θετικά σχόλια για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «πιο λογικό» από τον πατέρα του και επανέλαβε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είναι «πολύ κοντά».

Σε συνέντευξη στο NBC ο Τραμπ ρωτήθηκε για το πώς συγκρίνεται ο ανώτατος ηγέτης με τον αποθανόντα πατέρα του, τον δολοφονημένο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Νεότερος. Νομίζω ότι είναι πιο λογικός», απάντησε ο Τραμπ.

«Τραυματίστηκε. Είναι αρκετά σοβαρά τραυματισμένος. Υπάρχει λοιπόν μια ορισμένη γενναιότητα σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ για τον Μοτζτάμπα, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της ισραηλινής επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Μετά από περισσότερες από πέντε εβδομάδες συγκρούσεων, οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου και έχουν περάσει τους τελευταίους δύο μήνες σε διαπραγματεύσεις για μία ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Μας απομένουν μερικά σημεία. Δεν φαίνονται καν σημαντικά σημεία. Έχουν παραδεχτεί ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν χάνει καθημερινά 400 με 500 εκατ. δολάρια»

Τόνισε ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη για το Ιράν, καθώς ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός εξασφαλίζει ότι το Ιράν «χάνει 400-500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα».

«Είναι ισχυροί. Είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα έπρεπε να κάνουν, αλλά θα αναγκαστούν να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και αυτό παίρνει λίγο χρόνο», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε γιατί το Ιράν δεν υποχωρεί. «Ξέρετε, μιλάμε για 47 χρόνια κατά τα οποία έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς συνέπειες», τόνισε.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διχάσει τμήματα της βάσης του Τραμπ με μερίδα υποστηρικτών του να είναι εναντίον του πολέμου. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την κατηγορία ότι οδήγησε τις ΗΠΑ σε έναν ακόμη πόλεμο χωρίς τέλος.

«Δεν υποσχέθηκα τίποτα. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι ατέρμονοι πόλεμοι. Αυτός δεν είναι ατέρμονος πόλεμος. Το κάνουμε αυτό εδώ και τρεις μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος του έχει λάβει τη μορφή μιας αρκετά καλής εκεχειρίας», είπε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Καταστρέψαμε την ικανότητα του Ιράν σε λίγες μέρες. Κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Τώρα θα το τελειώσω. Αλλά θυμηθείτε, ήσασταν στο Βιετνάμ για 19 χρόνια εξαιτίας ανόητων ανθρώπων. Ήσασταν σε τόσες πολλές διαφορετικές χώρες. Κοιτάξτε το Ιράκ. Ήσασταν εκεί για χρόνια».

Κατά τη διάρκεια της εκτενούς συνέντευξής του στην εκπομπή «Meet the Press», ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ για να ανακτήσει το υψηλής εμπλουτισμού ουράνιο του Ιράν, κάτι που θεωρείται ευρέως ως μια εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη επιχείρηση.

Ωστόσο, ο Τραμπ τόνισε ότι θα προτιμούσε να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν για να ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου μόλις υπογραφεί συμφωνία με το ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς.«Ο τρόπος για να το κάνουμε είναι ο εξής: αν καταλήξουμε σε συμφωνία, αν συμφωνήσουμε τώρα και είμαστε σε φιλικούς όρους, θα πάμε όλοι μαζί. Θα είναι δικός μας εξοπλισμός. Θα τον μεταφέρουμε και θα τον καταστρέψουμε, είτε επί τόπου είτε εκτός του χώρου».

«Τώρα, αν δεν κάνουμε συμφωνία, τότε θα τους εξοντώσουμε στρατιωτικά με πολύ σκληρό τρόπο. Και θα περιμένουμε μέχρι να το κάνουμε αυτό πριν φύγουμε, οπότε θα έχουμε ασφάλεια έτσι κι αλλιώς», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης