Θετικά νέα για Έρικσεν: «Είναι καλά δεδομένων των συνθηκών»
Καλά είναι τα πρώτα νέα για τον Κρίστιαν Έρικσεν.
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Καλά είναι τα πρώτα νέα για τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία.
Ο έμπειρος μέσος έπεσε στο χορτάρι πιάνοντας το στήθος του, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι είναι πολύ καλές.
Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από τη Δανία, ο γιατρός της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι ο Έρικσεν σηκώθηκε και περπάτησε για να μπει στο ασθενοφόρο, ενώ είχε τις αισθήσεις του. Φυσικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Το μήνυμα στα μάτριξ του γηπέδου
«Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά στην υγεία του κάτω από αυτές τις συνθήκες».
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