Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια

Από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική και την Εύβοια, ο ένας εκ προθέσεως και ο άλλος από αμέλεια.
  • Η πυρκαγιά στην Αττική προκλήθηκε από 39χρονο με χρήση αναπτήρα σε αγροτική έκταση, ενώ στην Εύβοια 42χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά το κάπνισμα για απεντόμωση.
  • Στον 42χρονο της Εύβοιας επιβλήθηκε πρόστιμο 3.281 ευρώ για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.
  • Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί 308 συλλήψεις για εμπρησμό, με το 89% να οφείλεται σε αμέλεια και το 11% σε πρόθεση.
  • Η Πυροσβεστική συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για εμπρηστές και καλεί το κοινό να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πυροπροστασίας.
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Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, 39χρονος συνελήφθη χθες στην Ανατολική Αττική, από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής, για πρόκληση φωτιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 7:15 έκανε χρήση γυμνής φλόγας (με αναπτήρα), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου πέντε τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξηρών χόρτων.

Επιπλέον, 42χρονος συνελήφθη χθες από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Εύβοιας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στην περιοχή Νέος Πύργος, επί της Περιφερειακής Οδού Ιστιαίας-Αιδηψού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15, κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σύκων, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος σε οικοπεδικό χώρο. Στον 42χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Τέλος, η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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