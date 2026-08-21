Σουρεάλ καταστάσεις: Ο Darth Vader σε δικαστήριο για να υπερασπιστεί τις κάμερες παρακολούθησης

Σχολιάσε και την πολιτική επικαιρότητα 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Σουρεάλ καταστάσεις: Ο Darth Vader σε δικαστήριο για να υπερασπιστεί τις κάμερες παρακολούθησης
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Άνδρας ντυμένος ως Darth Vader εισέβαλε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαν Ντιέγκο για να υπερασπιστεί τις κάμερες παρακολούθησης Flock.
  • Χρησιμοποίησε αναφορές από το «Star Wars» για να υποστηρίξει τη χρήση των καμερών στην παρακολούθηση «ανταρτών» σε διάφορους δημόσιους χώρους.
  • Υποστήριξε ότι οι κάμερες παρακολουθούν όχι μόνο πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και παιδιά.
  • Έθιξε επίσης θέματα όπως η αύξηση φόρων για καθαρισμό αποχετεύσεων και η εκκένωση καταυλισμών αστέγων.
  • Πρότεινε η αστυνομία να παρουσιαστεί με «διπλή γλώσσα» ως ανθρωπιστική στους δημόσιους φορείς.
Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας ντυμένος ως Νταρθ Βέιντερ (Darth Vader) εισέβαλε την Τετάρτη σε ακρόαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σαν Ντιέγκο στην Κλαιφόρνια και παρουσίασε μια παράξενη, υπεράσπιση με θέμα το «Star Wars» για τις αμφιλεγόμενες κάμερες Flock της πόλης, συνοδευόμενη από τη χαρακτηριστική βαριά αναπνοή του Άρχοντα των Σιθ που αντηχούσε δυνατά από το μικρόφωνο του συμβουλίου.

Το συμβούλιο απευθύνθηκε στον μασκοφόρο άνδρα απλά ως «Νταρθ Βέιντερ», καθώς ανέβηκε στο βήμα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας και Βιώσιμων Γειτονιών.

«Αυτό είναι που χρειάζεται ο αυτοκράτορας. Αυτή η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να βρούμε τα αποβράσματα των ανταρτών και την κρυφή βάση στον Χοθ», είπε, αναφερόμενος στον παγωμένο πλανήτη από την ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται».

Στη συνέχεια, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο παράξενα. Ο μεταμφιεσμένος ομιλητής προέτρεψε τους αξιωματούχους να χρησιμοποιήσουν τις κάμερες για να παρακολουθούν τα «αποβράσματα των ανταρτών» καθώς μετακινούνται «από παιδική χαρά σε παιδική χαρά, από παιδική χαρά σε πισίνα, από πισίνα σε γυμναστήριο».

«Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι κάμερες Flock δεν παρακολουθούν μόνο τους αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας, αλλά και τα παιδιά», είπε.

Ο μιμητής του Νταρθ Βέιντερ σύντομα πέρασε σε μια σειρά από άλλα πολιτικά καυτά ζητήματα του Σαν Ντιέγκο. Ανέφερε την αύξηση των φόρων για τον καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών και την εκκένωση των καταυλισμών των αστέγων.

Επίσης, είπε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν «διπλή γλώσσα» για να παρουσιάσουν το αστυνομικό τμήμα ως ανθρωπιστικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η απίθανη καμπάνια του γερμανικού στρατού... σε χαρτί περιτυλίγματος για ντονέρ

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Οδύσσεια» ξεπέρασε το «Deadpool & Wolverine» και έγινε η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σουρεάλ καταστάσεις: Ο Darth Vader σε δικαστήριο για να υπερασπιστεί τις κάμερες παρακολούθησης - «Αυτό χρειάζεται ο αυτοκράτορας»

07:20LIFESTYLE

Η Μαντόνα δεν ξεχνά το ελληνικό γλέντι: Τα νέα στιγμιότυπα από το ξέφρενο πάρτυ γενεθλίων - «Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Σαρώνει» ο ιός του Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα –  47 νέα και 4 θάνατοι σε μία εβδομάδα

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στο Περού από τα 6,7 Ρίχτερ: Αποκολλήθηκαν βράχοι, ζημιές σε κτήρια - Τι είναι το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» που προκαλεί ισχυρές δονήσεις

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Χτύπημα πριν φτάσει η σημαία, το δόγμα του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απογοητευμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά το «όχι» του ΣτΕ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - «Αυτό είναι απαράδεκτο»

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στο Τόκιο: Ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο σιδηροδρομικές γραμμές και τους παρέσυρε το τρένο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ προειδοποιεί τη Συρία κατά των τουρκικών βάσεων και εξετάζει τις επόμενες κινήσεις

06:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Μακριδάκης: «Προσβλητική χρήση του ονόματός μου» - Η συζήτηση στον συγγραφικό κόσμο που «άναψε φωτιές»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 21 Αυγούστου

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων για όσους δεν έλαβαν το voucher αγοράς βιβλίων

05:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμό κύμα θα σαρώσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό δυστύχημα στο Τόκιο: Ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο σιδηροδρομικές γραμμές και τους παρέσυρε το τρένο

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στο Περού από τα 6,7 Ρίχτερ: Αποκολλήθηκαν βράχοι, ζημιές σε κτήρια - Τι είναι το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» που προκαλεί ισχυρές δονήσεις

05:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμό κύμα θα σαρώσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Σαρώνει» ο ιός του Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα –  47 νέα και 4 θάνατοι σε μία εβδομάδα

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου εξηγεί γιατί αποχώρησε από την «Ελπίδα» της Καρυστιανού

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση

06:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Μακριδάκης: «Προσβλητική χρήση του ονόματός μου» - Η συζήτηση στον συγγραφικό κόσμο που «άναψε φωτιές»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Χτύπημα πριν φτάσει η σημαία, το δόγμα του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

21:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Νέα σπουδαία μάχη Καραλή και Ντουπλάντις - Ιστορική επίδοση ο Μανόλο (vids)

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Βασανίζουν επί δύο χρόνια 14χρονη επειδή δεν θέλει να παντρευτεί 70χρονο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

07:20LIFESTYLE

Η Μαντόνα δεν ξεχνά το ελληνικό γλέντι: Τα νέα στιγμιότυπα από το ξέφρενο πάρτυ γενεθλίων - «Όλοι σηκωθείτε και χορέψτε»

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο Αφγανοί μετανάστες βίασαν 14χρονη μέσα σε τρένο

12:00ΕΘΝΙΚΑ

«Σκληρό ροκ» με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας: «Όσοι δεν πείθονται με επιπλήξεις, αξίζουν το ραβδί», απειλεί την Ελλάδα πρώην πρέσβης

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:13LIFESTYLE

Τι λέει το χρώμα των νυχιών για την προσωπικότητά σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ