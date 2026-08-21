Σουρεάλ καταστάσεις: Ο Darth Vader σε δικαστήριο για να υπερασπιστεί τις κάμερες παρακολούθησης

Snapshot Άνδρας ντυμένος ως Darth Vader εισέβαλε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαν Ντιέγκο για να υπερασπιστεί τις κάμερες παρακολούθησης Flock.

Χρησιμοποίησε αναφορές από το «Star Wars» για να υποστηρίξει τη χρήση των καμερών στην παρακολούθηση «ανταρτών» σε διάφορους δημόσιους χώρους.

Υποστήριξε ότι οι κάμερες παρακολουθούν όχι μόνο πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και παιδιά.

Έθιξε επίσης θέματα όπως η αύξηση φόρων για καθαρισμό αποχετεύσεων και η εκκένωση καταυλισμών αστέγων.

Πρότεινε η αστυνομία να παρουσιαστεί με «διπλή γλώσσα» ως ανθρωπιστική στους δημόσιους φορείς. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας ντυμένος ως Νταρθ Βέιντερ (Darth Vader) εισέβαλε την Τετάρτη σε ακρόαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Σαν Ντιέγκο στην Κλαιφόρνια και παρουσίασε μια παράξενη, υπεράσπιση με θέμα το «Star Wars» για τις αμφιλεγόμενες κάμερες Flock της πόλης, συνοδευόμενη από τη χαρακτηριστική βαριά αναπνοή του Άρχοντα των Σιθ που αντηχούσε δυνατά από το μικρόφωνο του συμβουλίου.

Το συμβούλιο απευθύνθηκε στον μασκοφόρο άνδρα απλά ως «Νταρθ Βέιντερ», καθώς ανέβηκε στο βήμα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας και Βιώσιμων Γειτονιών.

«Αυτό είναι που χρειάζεται ο αυτοκράτορας. Αυτή η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να βρούμε τα αποβράσματα των ανταρτών και την κρυφή βάση στον Χοθ», είπε, αναφερόμενος στον παγωμένο πλανήτη από την ταινία «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται».

Στη συνέχεια, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο παράξενα. Ο μεταμφιεσμένος ομιλητής προέτρεψε τους αξιωματούχους να χρησιμοποιήσουν τις κάμερες για να παρακολουθούν τα «αποβράσματα των ανταρτών» καθώς μετακινούνται «από παιδική χαρά σε παιδική χαρά, από παιδική χαρά σε πισίνα, από πισίνα σε γυμναστήριο».

«Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι κάμερες Flock δεν παρακολουθούν μόνο τους αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας, αλλά και τα παιδιά», είπε.

Ο μιμητής του Νταρθ Βέιντερ σύντομα πέρασε σε μια σειρά από άλλα πολιτικά καυτά ζητήματα του Σαν Ντιέγκο. Ανέφερε την αύξηση των φόρων για τον καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών και την εκκένωση των καταυλισμών των αστέγων.

Επίσης, είπε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν «διπλή γλώσσα» για να παρουσιάσουν το αστυνομικό τμήμα ως ανθρωπιστικό.