Το Ισραήλ προειδοποιεί τη Συρία κατά των τουρκικών βάσεων και εξετάζει τις επόμενες κινήσεις

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΟΑ δηλώνει ότι η Τουρκία ξεπέρασε μια «κόκκινη γραμμή», σχεδιάζοντας να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία

Newsroom

Το Ισραήλ προειδοποιεί τη Συρία κατά των τουρκικών βάσεων και εξετάζει τις επόμενες κινήσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ισραήλ έστειλε μήνυμα στη Συρία, το οποίο ουσιαστικά λέει: «Μην αφήσετε τους Τούρκους να σας παρασύρουν», τρεις ημέρες μετά το πλήγμα στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, στην περιοχή της Ιντλίμπ, στη βόρεια Συρία, όπου, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Τουρκία σκόπευε να αναπτύξει δυνάμεις.

Σύμφωνα με το μήνυμα που μεταφέρθηκε στη Δαμασκό, «το Ισραήλ δεν επιδιώκει κλιμάκωση ούτε με τη Συρία ούτε με την Τουρκία, όμως δεν θα αποδεχθεί τουρκικό στρατιωτικό προγεφύρωμα σε συριακό έδαφος».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στο ynet ότι «το Ισραήλ έλαβε σαφείς πληροφορίες που έδειχναν ότι η Τουρκία σκόπευε να επεκτείνει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία».

«Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση με την Τουρκία ή τη Συρία. Όμως ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή. Η Τουρκία παραβίασε κατάφωρα τις συνεννοήσεις σύμφωνα με τις οποίες το status quo στη Συρία θα παρέμενε σε ισχύ. Όσοι έπρεπε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, τις έλαβαν. Καταστήσαμε σαφές ότι επρόκειτο για παραβίαση των συνεννοήσεων, και γι’ αυτό το Ισραήλ έπρεπε να δράσει», ανέφερε.

Σύσκεψη Νετανανιάχου με την ηγεσία του ισραηλινού στρατού

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης σύσκεψη με την ηγεσία της ισραηλινής αμυντικής και στρατιωτικής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία και την αυξανόμενη ένταση με την Τουρκία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο διέψευσε ότι τουρκική αντιπροσωπεία βρισκόταν στην αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια του ισραηλινού πλήγματος.

Παράλληλα, η Άγκυρα δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την «αποφασιστική» υποστήριξή της προς την κυβέρνηση του Άχμεντ αλ-Σάρα στη Συρία.

Η τουρκική παρουσία αποτελεί σημαντική ανησυχία για το Ισραήλ, το οποίο φοβάται ότι ένα τουρκικό στρατιωτικό προγεφύρωμα στη Συρία θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ασφάλειά του και, ταυτόχρονα, να περιορίσει την ελευθερία δράσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στον συριακό εναέριο χώρο.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ευθέως ότι μέσω του πλήγματος το Ισραήλ έστειλε στην Τουρκία ένα μήνυμα τύπου «μην το κάνεις».

Την Πέμπτη, ο Μπουρχανετίν Ντουράν, επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, απάντησε με ιδιαίτερα σκληρούς τόνους.

«Οι απειλές και τα ψέματα του Νετανιάχου εναντίον της Τουρκίας και της Συρίας αντικατοπτρίζουν τη διεθνή απομόνωσή του, τους πολιτικούς φόβους και τις αυταπάτες του. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των χωρών που επιδιώκουν την ειρήνη στην περιοχή μας, ιδίως της Συρίας, και να αγωνιζόμαστε ενάντια στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες του Νετανιάχου, του δράστη γενοκτονίας», ανέφερε.

«Η Ιστορία δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε για τον λαό μας, την επιβίωση του κράτους μας και την ευημερία του έθνους μας. Έχουμε αρκετή εμπειρία ώστε να μην παρασυρθούμε στα παιχνίδια ανθρώπων όπως ο Νετανιάχου, οι οποίοι υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα» πρόσθεσε.

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