Προειδοποίηση Κατζ σε Ερντογάν: Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει απειλές στην ασφάλειά της

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Προειδοποίηση Κατζ σε Ερντογάν: Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι εμπλέκει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία.
  • Το Ισραήλ δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του.
  • Η Τουρκία απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του Ισραήλ σχετικά με τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία.
  • Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα.
  • Το Ισραήλ κατήγγειλε ότι η Συρία προετοιμάζεται να επιτρέψει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή.
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Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε σήμερα, με ανάρτησή του στο X, ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία» και ότι η χώρα του «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της».

«Είναι προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί παραληρηματικές ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο που μένουν κενό γράμμα, παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Η Τουρκία απέρριψε χθες, Τετάρτη, κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε «ανυπόστατες κατηγορίες» εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με τη στρατιωτική θέση της στη Συρία. Νωρίτερα το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί.

Στη Συρία ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ

Τη σαφή προειδοποίηση ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να ανεχθούν την εδραίωση εχθρικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων τους απηύθυνε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων ΔυνάμεωνΕγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψής την Τετάρτη στη νότια Συρία.

Η κίνηση αυτή καταγράφηκε μια μόλις ημέρα μετά την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον συριακής στρατιωτικής αεροπορικής βάση. επικεφαλής του ισραηλινού στρατού μετέβη στη ζώνη ασφαλείας που ελέγχει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Συρίας. Εκεί συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματικούς των επιχειρησιακών μονάδων, καθώς και με στελέχη που υπηρετούν στον τομέα ευθύνης, προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτική εκτίμηση της κατάστασης.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει και παρακολουθούμε στενά τις αλλαγές στο συριακό μέτωπο. Οφείλουμε να προετοιμαστούμε ανάλογα για αυτές», ανέφερε ο αντιστράτηγος Ζαμίρ, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός.

Ο Εγιάλ Ζαμίρ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την ετοιμότητα να παρέμβουν στοχευμένα όποτε κριθεί αναγκαίο. «Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιωθούν κατά μήκος των συνόρων μας και θα ξέρουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας ακριβώς εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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