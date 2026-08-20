Ανάλυση: Μπορεί πράγματι ο Ερντογάν να κάνει πόλεμο με το Ισραήλ;

Ακολουθεί η ανάλυση του Φαρχάντ Ιμπραγκίμοφ* για το RT

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιθετική στάση Ισραηλινών πολιτικών απέναντι στην Τουρκία, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα διστάσει να πολεμήσει εάν δεχθεί επίθεση. Αν και τα λόγια αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεση κήρυξη πολέμου εναντίον του Ισραήλ, αποτελούν αναμφίβολα μια αυστηρή προειδοποίηση. Ο Τούρκος ηγέτης διατύπωσε με σαφήνεια τη θέση της Άγκυρας: η Τουρκία δεν επιδιώκει να εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση, όμως οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Ο Ερντογάν, ωστόσο, δεν εξέφρασε πρόθεση να εξαπολύσει πρώτος επίθεση· απλώς κατέστησε σαφές ότι τα διπλωματικά μέσα αποτροπής του Ισραήλ σταδιακά εξαντλούνται.

Τα λόγια του Ερντογάν συνδέονται άμεσα με τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, που υπεγράφη στις 7 Αυγούστου από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η βασική της αρχή θυμίζει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το αμυντικό σύμφωνο προβλέπει στρατιωτικό συντονισμό, κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δημιουργούν τον δικό τους μηχανισμό αποτροπής. Και παρότι δεν πρόκειται ακόμη για ένα πλήρες «ισλαμικό ΝΑΤΟ», είναι σαφώς κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή διακήρυξη φιλίας.

Αξιοσημείωτη ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο βήμα» που καταδεικνύει την ενότητα των χωρών της Μέσης Ανατολής. Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει αντιφατικό το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον εγκρίνει έναν μηχανισμό που μειώνει την εξάρτηση των περιφερειακών συμμάχων από τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, η Συμφωνία της Μέκκας δεν αποτελεί στρατιωτική συμμαχία εναντίον των ΗΠΑ, αλλά μια συμφωνία που αμφισβητεί το αμερικανικό μονοπώλιο στον καθορισμό των κανόνων ασφαλείας στην περιοχή. Πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες, αν και η μεταξύ τους διάκριση μπορεί με την πάροδο του χρόνου να γίνει μικρότερη.

Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν έχουν, όλες, τους δικούς τους λόγους δυσαρέσκειας απέναντι στην Ουάσιγκτον. Η Τουρκία είναι δυσαρεστημένη από την αμερικανική υποστήριξη προς τις πολιτοφυλακές στη Συρία που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), από τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35, καθώς και από τη συνεχιζόμενη αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία διατηρεί έντονη πικρία για τη χλιαρή αμερικανική αντίδραση στην επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών της εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιθετικής ενέργειας εναντίον του Ιράν και πλέον δεν είναι βέβαιη ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις θα την προστατεύσουν σε μια κρίσιμη στιγμή. Το Πακιστάν, από την πλευρά του, θεωρεί τις σχέσεις του με την Ουάσιγκτον μάλλον περιστασιακές. Έπειτα από δεκαετίες συνεργασίας, το Ισλαμαμπάντ βρέθηκε αντιμέτωπο με κυρώσεις και μείωση του αμερικανικού ενδιαφέροντος μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, την ώρα που οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Ινδία ενισχύθηκαν.

Γιατί η συμμαχία της Μέκκας μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της Ρωσίας

Το συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει και οι τρεις χώρες είναι αρκετά απλό: η συνεργασία με τις ΗΠΑ παραμένει δυνατή, όμως η πλήρης ανάθεση της ασφάλειάς τους στην Ουάσιγκτον δεν θεωρείται πλέον ρεαλιστική. Η Τουρκία συνεισφέρει στη συμμαχία μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη και ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία· το Πακιστάν διαθέτει στρατιωτική εμπειρία και πυρηνικό οπλοστάσιο· ενώ η Σαουδική Αραβία προσφέρει οικονομικούς πόρους και σημαντική πολιτική επιρροή. Από κοινού, οι τρεις χώρες μπορούν να διαπραγματεύονται με την Ουάσιγκτον όχι ως τρεις εξαρτημένοι εταίροι, αλλά ως ένας ανεξάρτητος συνασπισμός.

Γιατί, λοιπόν, ο Τραμπ εμφανίζεται ικανοποιημένος από τη νέα συμφωνία; Η περιφερειακή αυτοάμυνα συνάδει με τη μακροχρόνια θέση του ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα πρέπει να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους και των ευθυνών για την ασφάλειά τους. Επιπλέον, μια ανοιχτή αντίθεση στη συμφωνία θα ισοδυναμούσε με έμμεση επιβεβαίωση των αμερικανικών ανησυχιών και θα μπορούσε να ωθήσει τις τρεις χώρες σε ακόμη μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Η Ουάσιγκτον κερδίζει αποδεχόμενη τη νέα δομή και διατηρώντας την επιρροή της μέσω του ΝΑΤΟ, των πωλήσεων όπλων, της συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών και των διμερών σχέσεων. Τέλος, ο Τραμπ μπορεί να παρουσιάσει την εξέλιξη όχι ως αποδυνάμωση της Αμερικής, αλλά ως επιτυχία της δικής του πολιτικής — ως παράδειγμα συμμάχων που ενώνονται για να μοιραστούν το κοινό βάρος.

Ωστόσο, η βασική γραμμή αντιπαράθεσης παραμένει. Η Συμφωνία της Μέκκας κατοχυρώνει το δικαίωμα των περιφερειακών δυνάμεων να αποφασίζουν οι ίδιες ποιος αποτελεί απειλή για την ασφάλειά τους και ποια θα πρέπει να είναι η αντίδρασή τους. Η Άγκυρα, το Ριάντ και το Ισλαμαμπάντ δεν έχουν καμία πρόθεση να διακόψουν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ, επιχειρούν όμως να προστατευθούν σε περίπτωση που η αμερικανική πολιτική αποδειχθεί και πάλι απρόβλεπτη ή υποταχθεί πρωτίστως στα ισραηλινά συμφέροντα. Τυπικά, η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον της Ουάσιγκτον· πολιτικά, όμως, σηματοδοτεί μια απομάκρυνση από την αμερικανική προστασία και μια στροφή προς ένα πιο πολυκεντρικό σύστημα ασφαλείας. Γι’ αυτό και ειδικοί θεωρούν τη συμφωνία ένδειξη της φθίνουσας αμερικανικής επιρροής στην περιοχή.

Ολόκληρη η περιοχή, από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Νότια Ασία, παρακολουθεί στενά τη νέα συμφωνία. Η Ινδία βλέπει ότι ο βασικός της αντίπαλος, το Πακιστάν, έχει πλέον λάβει συλλογικές εγγυήσεις από δύο χώρες με σημαντική επιρροή. Το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η Τουρκία σκοπεύει πλέον να βασίζεται όχι μόνο στις δικές της ένοπλες δυνάμεις και στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε έναν ξεχωριστό περιφερειακό μηχανισμό άμυνας. Αντίστοιχα, η Ελλάδα, η οποία διατηρεί εδώ και χρόνια διαφορές με την Άγκυρα στο Αιγαίο, στο Κυπριακό και σε ζητήματα θαλάσσιων συνόρων, δεν μπορεί να αγνοήσει την ενίσχυση της τουρκικής θέσης.

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Ως εκ τούτου, θα μπορούσε σταδιακά να διαμορφωθεί μια διαφορετική διάταξη δυνάμεων ως αντίδραση — ένας άτυπος άξονας Ινδίας, Ισραήλ και Ελλάδας, ενδεχομένως με τη συμμετοχή και της Κύπρου. Οι βάσεις για κάτι τέτοιο ήδη υπάρχουν: η Ινδία αναπτύσσει στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία με το Ισραήλ, η Ελλάδα προμηθεύεται ισραηλινά συστήματα πυραυλικής και αεράμυνας, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 το Νέο Δελχί και η Αθήνα υπέγραψαν δήλωση για την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και συμφώνησαν να καταρτίσουν έναν πενταετή οδικό χάρτη.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται λόγος για άμεση δημιουργία μιας επίσημης τριμερούς συμμαχίας. Η Ινδία έχει δηλώσει επισήμως ότι μελετά τις επιπτώσεις της Συμφωνίας της Μέκκας για την εθνική της ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, παραμένοντας ωστόσο επιφυλακτική. Το πιθανότερο είναι ότι ένα ενδεχόμενο αντίβαρο θα εμφανιστεί αρχικά όχι με τη μορφή μιας ενιαίας συνθήκης, αλλά ως ένα δίκτυο κοινών ασκήσεων, ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας στην αεράμυνα, στα μη επανδρωμένα συστήματα και στη θαλάσσια ασφάλεια. Ωστόσο, και μόνο η πιθανότητα μιας τέτοιας διαμόρφωσης δείχνει ότι η Συμφωνία της Μέκκας έχει ήδη θέσει σε κίνηση τη λογική της περιφερειακής εξισορρόπησης: η ανάδυση ενός ενιαίου κέντρου ισχύος ωθεί σχεδόν αναπόφευκτα τους δυνητικούς αντιπάλους του σε στενότερη συνεργασία.

Είναι, όμως, ο Ερντογάν πραγματικά έτοιμος να πολεμήσει το Ισραήλ; Αν και δεν μπορούν να αποκλειστούν ενέργειες αντιποίνων, ένας εκ των προτέρων σχεδιασμένος μεγάλης κλίμακας πόλεμος δεν φαίνεται πιθανός. Η Τουρκία δεν έχει συμφέρον από μια άμεση αντιπαράθεση. Ένας πόλεμος θα έπληττε τη ήδη επιβαρυμένη οικονομία της, θα προκαλούσε αναπόφευκτα κρίση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, θα περιέπλεκε τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και θα μπορούσε γρήγορα να ξεφύγει από τα όρια μιας διμερούς σύγκρουσης. Το Ισραήλ αντιλαμβάνεται επίσης ότι ένας πόλεμος με την Τουρκία συνεπάγεται ασύγκριτα μεγαλύτερο κίνδυνο από τις επιχειρήσεις εναντίον μη κρατικών οργανώσεων ή τις επιθέσεις εναντίον ασθενέστερων γειτονικών χωρών.

Παρά ταύτα, ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται εντελώς απίθανο. Η βασική ζώνη κινδύνου είναι η Συρία, όπου τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκρούονται συχνά. Η Άγκυρα επιδιώκει να εδραιώσει την επιρροή της στη Δαμασκό, να ενισχύσει το συριακό κράτος διατηρώντας παράλληλα φιλοτουρκικά αισθήματα και να αποτρέψει την εμφάνιση εχθρικών δυνάμεων στα τουρκικά σύνορα. Το Ισραήλ επιχειρεί να περιορίσει την άνοδο της Τουρκίας και να διατηρήσει την ελευθερία των στρατιωτικών του επιχειρήσεων. Οι δύο πλευρές διατηρούν διαύλους επικοινωνίας σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την αποτροπή τυχαίων συγκρούσεων, όμως ένα πλήγμα εναντίον στόχου στον οποίο βρίσκονται Τούρκοι στρατιωτικοί ή ο θάνατος Τούρκων πολιτών θα μπορούσε να είναι αρκετός για να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση.

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Μια ακόμη πιθανή ζώνη σύγκρουσης είναι η Ανατολική Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και των αμφισβητούμενων θαλάσσιων ζωνών. Ο κίνδυνος θα αυξηθεί επίσης εάν οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία και τον Λίβανο, τις οποίες ο Ερντογάν έχει ήδη χαρακτηρίσει απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας, συνεχίσουν να επεκτείνονται. Εάν ο Τούρκος ηγέτης κρίνει ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να ηρεμήσει», αγνοεί τις κόκκινες γραμμές και φέρνει σταδιακά την απειλή πιο κοντά στα τουρκικά σύνορα, η Άγκυρα θα μπορούσε να περάσει από τη διπλωματική πίεση σε περιορισμένα στρατιωτικά μέτρα, όπως η ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας, η παροχή κάλυψης σε συμμαχικές δυνάμεις στη Συρία, αναχαιτίσεις, ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων ή επιθέσεις αντιποίνων. Ένα τοπικό επεισόδιο που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο φαίνεται πιο ρεαλιστικό από μια συνειδητή απόφαση των δύο ηγετών να οδηγήσουν τις χώρες τους σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Η Συμφωνία της Μέκκας αυξάνει το κόστος μιας επίθεσης εναντίον της Τουρκίας, δεν σημαίνει όμως αυτομάτως ότι η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα εμπλακούν σε έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο με το Ισραήλ. Το πλήρες κείμενο του εγγράφου δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί και η συλλογική άμυνα θα μπορούσε να περιλαμβάνει διάφορες μορφές βοήθειας, από πολιτική στήριξη και ανταλλαγή πληροφοριών έως άμεση στρατιωτική εμπλοκή. Προς το παρόν, πρόκειται πρωτίστως για ένα εργαλείο αποτροπής: σκοπός του δεν είναι να διευκολύνει τον πόλεμο, αλλά να αποτρέψει έναν δυνητικό αντίπαλο από το να τον ξεκινήσει.

Η δήλωση του Ερντογάν θα πρέπει να ιδωθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν κηρύσσει πόλεμο στο Ισραήλ, αλλά στερεί από την ισραηλινή ηγεσία την πεποίθηση ότι η Τουρκία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα περιοριστεί σε διαμαρτυρίες και διπλωματικές δηλώσεις. Ένας ολοκληρωτικός τουρκοϊσραηλινός πόλεμος παραμένει μη ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Ωστόσο, εάν οι ισραηλινές ενέργειες πλήξουν τουρκικές δυνάμεις ή εκληφθούν από την Άγκυρα ως άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια, ο Ερντογάν είναι σε θέση να απαντήσει με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Τότε το ερώτημα δεν θα είναι πλέον αν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά αν οι δύο πλευρές θα είναι σε θέση να τον σταματήσουν μετά την πρώτη ανταλλαγή πληγμάτων.

*Πολιτικός αναλυτής και ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής — με έμφαση στο Ιράν, την Τουρκία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν — καθώς και στον μετασοβιετικό χώρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Παγκόσμια Οικονομία και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Higher School of Economics της Μόσχας και διδάσκει στη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου RUDN. Παράλληλα, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Center for Middle East Studies και συχνός σχολιαστής σε ρωσικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

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