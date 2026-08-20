Τουρκία: «Θα προστατεύσουμε την κυριαρχία της Συρίας» και «δεν θα πέσουμε στην παγίδα του Ισραήλ»

Η Τουρκία «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τουρκία: «Θα προστατεύσουμε την κυριαρχία της Συρίας» και «δεν θα πέσουμε στην παγίδα του Ισραήλ»
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Τουρκία αρνείται οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλεμπ της βορειοδυτικής Συρίας που έγινε προχθές Τρίτη στόχος ισραηλινής επίθεσης.

«Δηλώνουμε ότι δεν υπήρχε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ πριν ή κατά την διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά της βάσης αυτής στην Συρία», ανακοίνωσε ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ ως εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει «με αποφασιστικότητα» την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, είπε.

«Οι επιθέσεις κατά του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αμπού Αλ Ντουχούρ έχουν ως στόχο να πλήξουν την σταθερότητα, την ασφάλεια, την ενότητα και την ακεραιότητα της Συρίας», δήλωσε ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ.

«Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η τουρκική προεδρία επεσήμανε ότι δεν θα υπάρξει απάντηση της Αγκυρας στην ισραηλινή επίθεση και προειδοποίησε ότι η Τουρκία «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Τουρκία «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

«Είμαστε αρκετά έμπειροι για να μην πέφτουμε στην παγίδα προσώπων όπως ο Νετανιάχου, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας», δήλωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρανετίν Ντουράν.

Ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας κατήγγειλε τους πολιτικούς υπολογισμούς του Νετανιάχου: κατηγορώντας την Τουρκία, ο Νετανιάχου προσκολλάται σε αυτήν την παράλογη θέση εξαιτίας των επερχόμενων εκλογών, των εσωτερικών πολιτικών εντάσεων και των φόβων. Αντιμετωπίζει την εχθρότητα απέναντι στην Τουρκία ως πολιτική σανίδα σωτηρίας», πρόσθεσε ο Μπουρανετίν Ντουράν

Το Ισραήλ έπληξε την αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλεμπ της βορειοδυτικής Συρίας, η οποία υπέστη μεγάλες ζημιές κατά την διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου και παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2012, με το επιχείρημα ότι η ανάπτυξη εκεί τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά «απειλή».

Με την επίθεση αυτή, η οποία καταδικάσθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίρεται ότι έστειλε ένα «ξεκάθαρο» μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν πρέπει να αναπτύξει βάσεις στην Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαθέτει τεράστιο δίκτυο πηγών πληροφόρησης στην Συρία, μία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε πρόσφατα το συριακό στρατιωτικό αεροδρόμιο «στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επαναλειτουργία του».

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