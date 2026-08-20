Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 14, 36, 44, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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