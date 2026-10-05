Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά την αύξηση εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή σε προπολεμικά επίπεδα

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σταδιακά μετά την απόφαση των G7 να διαθέσουν 100 εκατ. βαρέλια από στρατηγικά αποθέματα και την αύξηση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, εκτός Ιράν, ξεπέρασαν προπολεμικά επίπεδα παρά τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία φαίνεται να επαναφέρει σταδιακά τις εξαγωγές της σε προπολεμικά επίπεδα, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Το Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών κινδύνων και επιθέσεων στην περιοχή.

Ο OPEC+ ανέβαλε την αξιολόγηση της παραγωγικής δυναμικότητας για το 2027 εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου με το Ιράν στις ενεργειακές υποδομές. Snapshot powered by AI

Σταδιακή μείωση σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου μετά την απόφαση των G7 για τη διάθεση αποθεμάτων αργού και ντίζελ, την ώρα που αυξάνονται και οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του Brent υποχωρούσε κατά 66 σεντς, ή 0,65%, στα 100,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε πτώση 95 σεντς, ή 1,03%, στα 90,12 δολάρια.

Την Παρασκευή, οι χώρες-μέλη των G7 αποφάσισαν να διαθέσουν 100 εκατ. βαρέλια αργού και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών για την ενέργεια. Παράλληλα, συμφώνησαν να μην επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας μεταξύ των κρατών.

Αύξηση εξαγωγών

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, εξαιρουμένου του Ιράν, ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, παρά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της ναυτιλίας Kpler.

Για πρώτη φορά από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των αποστολών αυξήθηκε για αρκετές ημέρες πάνω από τον μέσο όρο των 18 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που καταγραφόταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ενισχύεται παράλληλα η εκτίμηση ότι οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας επιστρέφουν σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα, παρότι το πετρέλαιο εξακολουθεί να μεταφέρεται με υψηλότερο κόστος και μέσω λιγότερο αποδοτικών διαδρομών. Οι Χούθι δήλωσαν το περασμένο Σάββατο ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, κάτι που η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας διέψευσε.

Το Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, το Brent εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν έντονες και έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς οποιαδήποτε νέα ζημιά σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα την εικόνα της προσφοράς.

Την ίδια ώρα, ο OPEC+ ανέβαλε την αξιολόγηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των ποσοστώσεων παραγωγής των μελών του για το 2027. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει αναστάτωση σε έργα επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας στη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές δυνατότητες παραγωγής.

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