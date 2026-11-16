Γαϊδούρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας: Έτρεχε ανάμεσα σε αυτοκίνητα και νταλίκες - Βίντεο

Snapshot Ένα γαϊδούρι κινούνταν ανεξέλεγκτο ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Το ζώο έτρεχε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.

Ένας οδηγός φορτηγού προσπάθησε να σταματήσει το γαϊδούρι κλείνοντάς του τον δρόμο, αλλά το ζώο κατόρθωσε να ξεφύγει.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία και αναστάτωση στους οδηγούς λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται η παρουσία ζώου σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας (16/11) οι οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν ένα γαϊδούρι εντοπίστηκε να κινείται ανεξέλεγκτο ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Γαλλικού, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς το ζώο έτρεχε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ τα οχήματα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Βίντεο από το συμβάν, που έστειλε ακροατής στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 και δημοσίευσε το RThess, καταγράφει το γαϊδούρι να προσπαθεί να διασχίσει το οδόστρωμα ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τα χειρότερα, οδηγός φορτηγού φαίνεται να επιχειρεί να ανακόψει την πορεία του ζώου, κλείνοντάς του τον δρόμο. Ωστόσο, το γαϊδούρι καταφέρνει να ξεφύγει και συνεχίζει να κινείται στην εθνική οδό, ανάμεσα στα οχήματα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους οδηγούς, καθώς η παρουσία του ζώου σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους τόσο για το ίδιο όσο και για τους διερχόμενους.

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