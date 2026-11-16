Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις λόγω ατυχήματος στην Αττική Οδό

Snapshot Ο Κηφισός παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Υπάρχουν καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου.

Η λεωφόρος Μεσογείων έχει μειωμένες ταχύτητες κυκλοφορίας, κυρίως στην περιοχή του Χολαργού.

Στην Αττική Οδό, ατύχημα μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κλείσει τις αριστερές λωρίδες.

Λόγω του ατυχήματος στην Αττική Οδό αναμένονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας (16/11) σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Έντονη συμφόρηση παρατηρείται σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω και της Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Μεταμόρφωση, ενώ καθυστερήσεις εμφανίζονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Προβλήματα εντοπίζονται κατά τόπους και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στην περιοχή του Χολαργού, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλότερες ταχύτητες σε επιμέρους τμήματα.

Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αττική Οδό, έπειτα από ατύχημα μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τις αριστερές λωρίδες να είναι κλειστές.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 15'-20' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κύμης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόβμο Κηφισίας,10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Ατύχημα μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αριστερές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 16, 2026

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