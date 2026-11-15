Κέρκυρα: Χτύπησε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

Snapshot ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλετιστή στην περιοχή Καλλιθέας Κανάλια στην Κέρκυρα.

Ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή και προσπάθησε να διαφύγει, αλλά αργότερα έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε.

Οδηγός και μοτοσικλετιστής διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που απεγκλώβισαν τον οδηγό του ανατραπέντος οχήματος.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στην περιοχή της Καλλιθέας Κανάλια.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε μπροστά από το περίπτερο απέναντι από την ΕΡΑ με νεαρό μοτοσικλετιστή.

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε στο σημείο του ατυχήματος και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει. Ωστόσο λίγο πιο κάτω έχασε τον έλεγχο του οχήματος το οποίο ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό.

Τόσο ο οδηγός του οχήματος που ανατράπηκε όσο και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο χωρίς να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η κατάσταση της υγείας τους.

Τα αίτια διερευνώνται από το Α.Τ. Κέρκυρας.

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