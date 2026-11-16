Τροχαίο στη Σαλαμίνα: Στο νοσοκομείο 20χρονος μετά από εκτροπή αυτοκινήτου

Snapshot Ένας 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από εκτροπή αυτοκινήτου στη Σαλαμίνα.

Το τροχαίο συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 20χρονος έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 20χρονο και τον διακόμισε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος.

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