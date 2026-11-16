Συναγερμός στην UNESCO: Το φυσικό θαύμα της Ευρώπης που απειλείται με οικολογική καταστροφή

Ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Ευρώπης, που εκτείνεται στις ακτές τριών χωρών και φιλοξενεί εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά, απειλείται από τις εξορύξεις, την αλιεία και την κλιματική αλλαγή

Ανθή Κουρέντζη

Συναγερμός στην UNESCO: Το φυσικό θαύμα της Ευρώπης που απειλείται με οικολογική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Θάλασσα Βάντεν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παλιρροϊκά οικοσυστήματα στον κόσμο και φιλοξενεί 10-12 εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά ετησίως.
  • Το οικοσύστημα απειλείται από εξορύξεις φυσικού αερίου και αλατιού, με κίνδυνο καθίζησης και απώλειας παλιρροϊκών εκτάσεων λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
  • Επιπλέον πιέσεις προέρχονται από αλιεία, τουρισμό, λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές για υπεράκτια αιολικά πάρκα.
  • Η πολυπλοκότητα της διοικητικής διαχείρισης δυσχεραίνει τον αποτελεσματικό έλεγχο και την προστασία του οικοσυστήματος.
  • Η UNESCO σχεδιάζει αποστολή αξιολόγησης το 2027, ενώ δεν αποκλείεται η ένταξη της περιοχής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο.
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Μια θάλασσα που αλλάζει πρόσωπο μέσα σε λίγες ώρες. Εκεί όπου το πρωί απλώνεται μια αχανής υδάτινη έκταση, λίγο αργότερα αποκαλύπτεται ένας ολόκληρος κόσμος από αμμοσύρτες, λασπώδεις πεδιάδες και φυσικά κανάλια. Ένα τοπίο που μεταμορφώνεται αδιάκοπα, ακολουθώντας τον ρυθμό της παλίρροιας, και αποτελεί καταφύγιο για εκατομμύρια πουλιά και θαλάσσιους οργανισμούς.

Αυτό είναι το Wadden Sea, η Θάλασσα Βάντεν, ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά θαύματα της Ευρώπης, που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Δανίας.

Παρά τη διεθνή αναγνώρισή του ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 2009, το μοναδικό αυτό οικοσύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές περιβαλλοντικές απειλές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, στις 16 Νοεμβρίου 2026, οι αυξανόμενες πιέσεις από τη βιομηχανική δραστηριότητα, την αλιεία, τον τουρισμό και την κλιματική αλλαγή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον της περιοχής, με την UNESCO να προγραμματίζει αποστολή αξιολόγησης το 2027.

Ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο που μεταμορφώνει τη θάλασσα

Η Θάλασσα Βάντεν αποτελεί το μεγαλύτερο συνεχές σύστημα παλιρροϊκών αμμωδών και λασπωδών εκτάσεων στον κόσμο.

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Κατά την πλημμυρίδα, η θάλασσα καλύπτει τεράστιες επιφάνειες, δημιουργώντας την εικόνα ενός ανοιχτού υδάτινου ορίζοντα. Όταν όμως τα νερά υποχωρούν, αποκαλύπτεται ο βυθός, σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό από αμμώδεις εκτάσεις, βάλτους και κανάλια.

Αυτή η φυσική εναλλαγή αποτελεί τη βάση ενός εξαιρετικά πλούσιου οικοσυστήματος, καθώς δημιουργεί πολύτιμες περιοχές αναζήτησης τροφής για εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά.

Σύμφωνα με την UNESCO, περίπου 10 έως 12 εκατομμύρια πουλιά περνούν από την περιοχή κάθε χρόνο, χρησιμοποιώντας τη ως σημαντικό σταθμό ανάπαυσης και ανεφοδιασμού κατά τις μετακινήσεις τους.

Η οικολογική σημασία της Θάλασσας Βάντεν ξεπερνά επομένως τα σύνορα των τριών χωρών στις οποίες εκτείνεται, καθώς αποτελεί κρίσιμο τμήμα της μεταναστευτικής διαδρομής του Ανατολικού Ατλαντικού.

Οι εξορύξεις που απειλούν τη φυσική ισορροπία

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για το οικοσύστημα προέρχεται από τις δραστηριότητες εξόρυξης φυσικού αερίου και αλατιού.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η απομάκρυνση υλικών από το υπέδαφος μπορεί να προκαλέσει καθίζηση, μεταβάλλοντας τη μορφολογία των εκτάσεων που αποκαλύπτονται κατά την άμπωτη.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Εάν η στάθμη των υδάτων αυξάνεται ταχύτερα από όσο μπορούν να προσαρμοστούν οι παλιρροϊκές εκτάσεις, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να παραμένουν μόνιμα βυθισμένες.

Αυτό θα μπορούσε να στερήσει από εκατομμύρια πουλιά τους χώρους όπου βρίσκουν την τροφή τους, διαταράσσοντας μια από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές διαδρομές του πλανήτη.

Στην Ολλανδία, οι Αρχές απέρριψαν πρόσφατα πρόταση για εξόρυξη φυσικού αερίου στο κοίτασμα Ternaard, κοντά στο νησί Άμελαντ. Ωστόσο, εκκρεμεί απόφαση για την επέκταση της εξόρυξης αλατιού στην περιοχή του Χάρλινγκεν, γεγονός που εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων.

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Αλιεία, τουρισμός και ενεργειακές υποδομές

Οι εξορύξεις δεν αποτελούν τη μοναδική απειλή.

Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία που επηρεάζουν τον βυθό, η εκβάθυνση θαλάσσιων διαύλων για τη διέλευση πλοίων, η τουριστική δραστηριότητα και οι λιμενικές εγκαταστάσεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στο οικοσύστημα.

Παράλληλα, ακόμη και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Τα μεγάλα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Βόρειας Θάλασσας χρειάζονται υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς την ξηρά. Η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων, ορισμένα από τα οποία διέρχονται από τις παλιρροϊκές εκτάσεις ή κάτω από τα νησιά, μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητους φυσικούς οικοτόπους.

Οι επιστήμονες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα μια μεμονωμένη δραστηριότητα, αλλά η συσσώρευση πολλών διαφορετικών παρεμβάσεων σε ένα ήδη επιβαρυμένο φυσικό περιβάλλον.

Γιατί ανησυχεί η UNESCO

Παρότι η Θάλασσα Βάντεν απολαμβάνει πολλαπλά επίπεδα θεσμικής προστασίας, η εφαρμογή τους αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία.

Η περιοχή περιλαμβάνει εθνικά πάρκα, προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και ζώνες που υπάγονται σε διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές Αρχές.

Αυτή η πολυπλοκότητα, σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, δυσχεραίνει τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το οικοσύστημα.

Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) έχει ήδη υποβαθμίσει την αξιολόγηση των προοπτικών διατήρησης της περιοχής από «καλές» σε «καλές με ορισμένες ανησυχίες», επισημαίνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από τις σωρευτικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Η UNESCO αναμένεται να πραγματοποιήσει αποστολή αξιολόγησης το 2027, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση του οικοσυστήματος και την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας.

Η ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο δεν έχει αποφασιστεί, ωστόσο παραμένει ένα ενδεχόμενο που εντείνει την πίεση προς τις αρμόδιες κυβερνήσεις.

Το δίλημμα για τους κατοίκους των νησιών

Η προστασία της περιοχής συνοδεύεται και από μια σημαντική κοινωνική και οικονομική διάσταση.

Για τις τοπικές κοινότητες, ιδιαίτερα στα νησιά της Θάλασσας Βάντεν, ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος.

Ορισμένοι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία ότι αυστηρότεροι περιορισμοί ενδέχεται να πλήξουν τις τοπικές επιχειρήσεις και τις παραδοσιακές δραστηριότητες, την ώρα που μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα εξακολουθούν να προχωρούν.

Οι ολλανδικές Αρχές έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και μεγαλύτερης συμμετοχής τους στις αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την προστασία ενός εντυπωσιακού φυσικού τοπίου.

Αφορά την επιβίωση ενός οικοσυστήματος που συνδέει τη θαλάσσια ζωή, εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά και τις ανθρώπινες κοινότητες σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

Και ενώ η Θάλασσα Βάντεν εξακολουθεί να αλλάζει μορφή δύο φορές την ημέρα, όπως κάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια, το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν θα μπορέσει να συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον.

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