Υπουργείο Περιβάλλοντος: Διεθνές ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων στη δυτική και νότια Ελλάδα

Snapshot Ο διαγωνισμός του υπουργείου Περιβάλλοντος για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή τριών διεθνών εταιρειών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ θα εξετάσει τις προσφορές και θα υποβάλει εισήγηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε το διεθνές ενδιαφέρον ως ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Οι νέες σεισμικές έρευνες στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση του ενεργειακού δυναμικού των ελληνικών θαλασσών, με σεβασμό στο περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ τόνισε ότι η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα βοηθήσει στη δημιουργία πληρέστερης βάσης δεδομένων για την αξιολόγηση των ενεργειακών προοπτικών της χώρας. Snapshot powered by AI

Τρεις προσφορές από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την εκτέλεση σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9/11, με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) να προχωρά στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θα αναλάβει την αποσφράγιση και αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει τη σχετική εισήγησή της στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παπασταύρου: «Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας»

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της φάσης υποβολής προσφορών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην υποβολή τριών προσφορών από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας. Επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στην πατρίδα μας».

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι: «η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο, συνέπεια και αυτοπεποίθηση στην έρευνα και αξιοποίηση του ενεργειακού της πλούτου. Οι νέες σεισμικές έρευνες θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των ελληνικών θαλασσών και να ενισχύσουμε περαιτέρω το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, εργαζόμαστε ώστε ο δυνητικός ενεργειακός πλούτος της Πατρίδας μας να μετατραπεί σε απτό όφελος για όλους τους Έλληνες».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος δήλωσε: «H απόκτηση και επεξεργασία νέων δεδομένων, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, θα συμβάλλει στη δημιουργία πληρέστερης βάσης δεδομένων, τόσο για τις παραχωρημένες όσο και τις μη παραχωρημένες θαλάσσιες περιοχές. Πρόκειται για μία σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προοπτικών της χώρας μας και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος».

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