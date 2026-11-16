Έκθεση Καριέρας 2026: Περισσότερες από 100 εταιρείες αναζητούν εργαζομένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το επόμενο «προσλαμβάνεσαι» ξεκινά με μια συζήτηση

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Έκθεση Καριέρας 2026: Περισσότερες από 100 εταιρείες αναζητούν εργαζομένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
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ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - Είσοδος ελεύθερη για όλους

Έκθεση Καριέρας 2026 (Employability Fair): Γνώρισε εκπροσώπους 100+ εταιρειών,

συζήτησε για ευκαιρίες εργασίας και διεκδίκησε το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα.

Αν είχες απέναντί σου τον επόμενο εργοδότη σου, τι θα ήθελες να γνωρίζει για εσένα; Τις γνώσεις σου; Την εμπειρία σου; Τη διάθεσή σου να μάθεις και να εξελιχθείς; Στις 2 Δεκεμβρίου, έχεις την ευκαιρία να τα πεις από κοντά.

Το Mediterranean College διοργανώνει, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, την Έκθεση Καριέρας 2026 (Employability Fair), μια διοργάνωση αφιερωμένη στην απασχόληση και την επαγγελματική εξέλιξη με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 εταιρειών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια ημέρα αφιερωμένη σε όσους ψάχνουν για δουλειά, αναζητούν πρακτική άσκηση ή είναι έτοιμοι για μια επαγγελματική αλλαγή.

Ποιον αναζητούν οι εταιρείες; Έλα να μάθεις αν είσαι εσύ

Στην Έκθεση Καριέρας 2026 (Employability Fair) του Mediterranean College μπορείς να συναντήσεις στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, να συζητήσεις για ευκαιρίες απασχόλησης και να παρουσιάσεις τον εαυτό σου μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις. Να ρωτήσεις για μια θέση που σε ενδιαφέρει, να γνωρίσεις διαφορετικούς εργοδότες και να διερευνήσεις πού μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές σου.

Η επαφή είναι άμεση. Οι ερωτήσεις είναι δικές σου. Και η συζήτηση μπορεί να γίνει η αρχή μιας νέας επαγγελματικής συνεργασίας.

Δεν ξέρεις πώς να αναδείξεις όσα μπορείς να προσφέρεις; Ξεκίνα από εδώ.

Στο οργανωμένο CV Centre, θα λάβεις πρακτικές συμβουλές για να παρουσιάσεις με σαφήνεια τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία σου. Παράλληλα, τα workshops και οι δράσεις επαγγελματικής προετοιμασίας θα σε βοηθήσουν να ενισχύσεις το επαγγελματικό σου προφίλ και να προσεγγίσεις την αναζήτηση εργασίας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Είτε είσαι φοιτητής ή απόφοιτος οποιασδήποτε σχολής ή πανεπιστημίου, είτε αναζητάς την πρώτη σου δουλειά, είτε σκέφτεσαι «ήρθε η ώρα να προχωρήσω», η διοργάνωση είναι ανοιχτή για εσένα. Στις 2 Δεκεμβρίου, βάλε στο πρόγραμμά σου τους ανθρώπους που θέλεις να γνωρίσεις επαγγελματικά.

Φέρε το βιογραφικό σου και έλα έτοιμος να μιλήσεις για το επόμενο βήμα σου. 100+ εταιρείες. Μια ημέρα γνωριμιών. Η δική σου ευκαιρία να πεις: «Αυτά μπορώ να προσφέρω».

Έκθεση Καριέρας 2026 (Employability Fair)

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026 | 11.00-17.00| Είσοδος ελεύθερη για όλους

Αθήνα: Mediterranean College, Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων Θεσσαλονίκη: Mediterranean College, Ίωνος Δραγούμη 21

MC Employability Scheme®

Η Έκθεση Καριέρας 2026 (Employability Fair) εντάσσεται στο MC Employability Scheme®, το ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης και αποκατάστασης του Mediterranean College. Με υπηρεσίες συμβουλευτικής, δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ευκαιρίες διασύνδεσης με επιχειρήσεις, το Κολλέγιο υποστηρίζει τη μετάβαση των φοιτητών και αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.

Η διοργάνωση αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης υποψηφίων και εργοδοτών, δημιουργώντας χώρο για προσωπική επικοινωνία και διερεύνηση επαγγελματικών συνεργασιών.

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