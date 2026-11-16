«Και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»: Το viral σύνθημα παίζει και στα κλαμπ - Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Snapshot Το σύνθημα «και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» έγινε viral και παίζεται πλέον σε νυχτερινά κλαμπ.

Νέοι σε διάφορα κλαμπ τραγουδούν και χορεύουν στο ρυθμό του συνθήματος, όπως φαίνεται σε βίντεο στο TikTok.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εξάπλωση του συνθήματος και την αποδοχή του από τη νεολαία.

Η δημοφιλία του συνθήματος επιβεβαιώνεται από τα εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα και τη χρήση του σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Το σύνθημα της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το οποίο έκανε viral ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκτά νέα διάσταση, καθώς συνοδεύει τους νέους και στη νυχτερινή τους διασκέδαση.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok, ένας DJ παίζει το σύνθημα «και Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» σε ένα κλαμπ, κάνοντάς το ρεμίξ με τραγούδι «Έλα Έλα» της Λένας Ζευγαρά.

Από κάτω, το πλήθος διασκεδάζει και χορεύει στον ρυθμό, ενώ άλλοι επαναλαμβάνουν σύνθημα.

Το ίδιο συνέβη και σε άλλο κλαμπ, όπου οι παρευρισκόμενοι τραγουδούν το σύνθημα ενώ χορεύουν.

Τα βίντεο αυτά «έφτασαν», προφανώς, και στο for you page του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ», λέει ο υπουργός Υγείας στο X.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της @dap_ndfk και της @ONNED δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα "ου" των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!»

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