Γεωργιάδης για ήττα Τραμπ: «Κακή μέρα» – Οι αιχμές κατά Τσίπρα για τη Βενεζουέλα

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «κακή μέρα» την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί συνεργασία με τις ΗΠΑ ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων θεωρείται από τον υπουργό βασικός παράγοντας για την εκλογική υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να μετριάσει τις επιπτώσεις μέσω φορολογικών μειώσεων και αυξήσεων εισοδημάτων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ από το καθεστώς της Βενεζουέλας, χωρίς όμως να γνωρίζει αν τα χρήματα δόθηκαν προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση έναντι του ΠΑΣΟΚ και Νίκου Ανδρουλάκη και ότι η έκβαση της πολιτικής του επιστροφής εξαρτάται από το αν καταφέρει να ανακτήσει την πρωτοβουλία. Snapshot powered by AI

Ως αρνητική εξέλιξη για τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η εκλογική υποχώρηση του κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία αποτελεί συχνό φαινόμενο στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών συνιστά «κακή μέρα» για τον Αμερικανό πρόεδρο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα οφείλει να σέβεται τις επιλογές των Αμερικανών ψηφοφόρων και να διατηρεί τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία.

Ερωτηθείς εάν το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών συνιστά μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Άδωνις Γεωργιάδης απέφυγε να προχωρήσει σε συνολική αξιολόγηση της πολιτικής του Αμερικανού προέδρου, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις λόγω της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως εξήγησε, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν την ευθύνη να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους και η Ελλάδα οφείλει να συνεργάζεται με όποια κυβέρνηση προκύπτει από τη λαϊκή ετυμηγορία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ήττα του κόμματος που κυβερνά στις ενδιάμεσες εκλογές αποτελεί περισσότερο τον κανόνα παρά την εξαίρεση, επικαλούμενος αντίστοιχα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των προεδριών του Μπαράκ Ομπάμα, του Μπιλ Κλίντον και του Τζορτζ Μπους.

Αναφερόμενος στους παράγοντες που, κατά την εκτίμησή του, συνέβαλαν στην εκλογική υποχώρηση των Ρεπουμπλικανών, στάθηκε ιδιαίτερα στο κόστος των καυσίμων. Όπως υποστήριξε, η αύξηση της τιμής της βενζίνης από τα 2 στα 6 δολάρια ανά γαλόνι επηρέασε καθοριστικά τη στάση των ψηφοφόρων.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο εξακολουθεί να θεωρεί επιτυχημένο το πολιτικό μοντέλο του Τραμπ, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η συνολική αποτίμηση της προεδρίας του ανήκει στους Αμερικανούς πολίτες. Υπερασπίστηκε, πάντως, το πολιτικό ύφος του, επισημαίνοντας ότι με αυτό κατάφερε να εκλεγεί δύο φορές πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και στις επιπτώσεις της ακρίβειας αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναγνωρίζοντας ότι το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

«Όποιος πιστεύει ότι δεν είναι η ακρίβεια το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας σήμερα για τον κόσμο, ζει σε άλλη κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις τους, μεταξύ άλλων, μέσω της μείωσης της φορολογίας στην εργασία και της αύξησης των εισοδημάτων.

Οι καταγγελίες για τη Βενεζουέλα και η αναφορά στον Μαδούρο

Ιδιαίτερο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με ενδεχόμενη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ από το καθεστώς της Βενεζουέλας.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι οι αναφορές του στηρίζονται σε βίντεο που, όπως είπε, κυκλοφορεί εδώ και περίπου δύο μήνες και στο οποίο κρατικός αξιωματούχος από το Καράκας περιγράφει περιστατικό παράδοσης βαλίτσας με χρήματα το 2012.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παλαιότερη υπόθεση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αφορούσε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση εργαζόμενης στον ΣΥΡΙΖΑ από τον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιχειρήσει να καλύψει την υπόθεση, ενώ επικαλέστηκε και πρόσωπα και επαφές που, κατά την άποψή του, συνδέονται με τις σχετικές καταγγελίες.

Όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει προσωπικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε χρήματα από τον Μαδούρο, ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει τέτοια γνώση, ούτε γνωρίζει εάν τα χρήματα προορίζονταν για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα ή για τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι η ιδέα του Μαδούρο ήταν να τα δώσει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πώς τα χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, δεν ξέρω», ανέφερε.

Μάλιστα, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον του, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ζητήσει αναβολή της δίκης. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι θα ζητήσει η διαδικασία να μεταδοθεί ζωντανά μέσω Facebook, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν οι πολίτες.

Τι εκτιμά για την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας σχολίασε τις πολιτικές προοπτικές του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, στην πρώτη εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μετά την επαναδραστηριοποίησή του στην πολιτική σκηνή εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Ωστόσο, θεωρεί ότι πλέον ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε αρχικά εμφανιστεί με στόχο να διεκδικήσει την πολιτική πρωτοβουλία και να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις γύρω από το νέο του εγχείρημα. Εκτίμησε, όμως, ότι η εικόνα αυτή έχει πλέον μεταβληθεί.

«Ενώ εμφανίστηκε ο Καβαλάρης λαμπερός, τα πήρε όλα και πάω να κερδίσω τον Μητσοτάκη και άρα ελάτε όλοι από εδώ, τώρα πια είναι σε άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει οργανωμένη κομματική δομή, συνδικαλιστική παρουσία και οργανώσεις, στοιχεία που, όπως υποστήριξε, δεν διαθέτει στον ίδιο βαθμό το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Καταλήγοντας, εκτίμησε ότι η έκβαση της προσπάθειας του πρώην πρωθυπουργού θα εξαρτηθεί από το εάν θα καταφέρει να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία και να εμφανιστεί εκ νέου ως διεκδικητής της εξουσίας.

«Ο Τσίπρας στην άμυνα κινδυνεύει. Αν θα καταφέρει να ξαναπάρει την πρωτοβουλία να τον κινήσει και ξαναφανεί επελαύνων, θα κερδίσει. Εάν πάει με άμυνα με τις εκλογές, λογικά θα χάσει», κατέληξε.

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