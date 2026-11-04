Η πιο σκοτεινή νύχτα του Τραμπ: Τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες μετά την ανακοίνωση της ήττας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών από την ιδιωτική του κατοικία, ενώ στενοί συνεργάτες του αποχωρούσαν και αναζητούσαν υπεύθυνους για την ήττα.

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών προκάλεσε ένταση και αμφισβητήσεις στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Πιτ Χέγκσεθ και την προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευθυνών.

Ο Τραμπ επέκρινε δημόσια το Fox News και τον κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, αποδίδοντάς τους ευθύνες για την εκλογική ήττα.

Η σύγκρουση με το Ιράν θεωρείται βασικός παράγοντας της ήττας, επιβαρύνοντας το πολιτικό και οικονομικό κλίμα με υψηλό κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Στο παρασκήνιο εξετάζονται πιθανές αλλαγές στην ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς διατηρεί ισχυρή επιρροή, παρά τις αμφιβολίες για τη διαχείριση της εκλογικής εκστρατείας. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα έντασης και αμηχανίας εξελίχθηκε η βραδιά των ενδιάμεσων εκλογών στον Λευκό Οίκο, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου προκάλεσε αναταράξεις στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθούσε τα αποτελέσματα από την ιδιωτική του κατοικία, ενώ στενοί συνεργάτες του αποχωρούσαν από την εκλογική βραδιά και ήδη αναζητούσαν τους υπεύθυνους για την ήττα. Στο επίκεντρο των εσωτερικών αντιπαραθέσεων βρέθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν προκάλεσε μόνο πολιτικούς κραδασμούς στην Ουάσιγκτον, αλλά και έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η βραδιά που είχε οργανωθεί για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εξελίχθηκε σε μια δύσκολη δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους στενότερους συνεργάτες του.

Ενώ υπουργοί, πολιτικοί σύμβουλοι και υποστηρικτές του κινήματος MAGA συγκεντρώνονταν το βράδυ της Τρίτης στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, με τις οθόνες να μεταδίδουν τα εκλογικά αποτελέσματα, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμενε στην ιδιωτική του κατοικία, δύο ορόφους ψηλότερα.

Στιγμιότυπο από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών AP

Μαζί του βρίσκονταν η προσωπάρχης του, Σούζι Γουάιλς, και η στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει αποκτήσει ασυνήθιστα άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο κατά τη δεύτερη θητεία του. Η Μελάνια Τραμπ, ωστόσο, δεν παρακολουθούσε μαζί του την εκλογική βραδιά.

Καθώς η έκταση της ήττας γινόταν ολοένα πιο εμφανής, η ατμόσφαιρα στην Ανατολική Αίθουσα άλλαζε. Αρχικά αποχώρησαν ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρισκόταν εκεί νωρίτερα, δεν ήταν πλέον παρών.

Όταν, λίγο πριν από τις 22:00 ώρα Ανατολικής Ακτής, ανακοινώθηκε ότι οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η αίθουσα είχε σχεδόν αδειάσει. Πολλοί συνεργάτες εγκατέλειψαν ακόμη και το κτίριο, κατευθυνόμενοι σε κοντινό μπαρ της Ουάσιγκτον. Στα τραπέζια παρέμεναν τα φαγητά που είχαν παραγγελθεί για τη βραδιά, σχεδόν ανέγγιχτα.

Η οργή Τραμπ και οι επιθέσεις στο Fox News

Σύμφωνα με πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται η Daily Mail, η διάθεση του προέδρου ήταν ιδιαίτερα βαριά, καθώς παρακολουθούσε τις εξελίξεις από την κατοικία του.

«Είναι πολύ, πολύ σκοτεινά στην κατοικία», ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματούχος, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε.

Μέχρι τις 23:00, ο Τραμπ φέρεται να είχε σταματήσει να μιλά, παρακολουθώντας το Fox News χωρίς να κάνει σχεδόν κανένα σχόλιο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, επέλεξε να εκφράσει δημόσια την οργή του μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

https://www.instagram.com/reel/DfUFrM2k92a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε μία από τις αναρτήσεις του, επέρριψε ευθύνες στο Fox News για τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, γράφοντας ότι το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο φέρει ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, τον οποίο κατηγόρησε ότι μετακινήθηκε πολιτικά προς το κέντρο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν επικρατήσει με μεγάλη διαφορά εάν ο Άμποτ δεν είχε γίνει, όπως έγραψε, «RINO» – όρος που χρησιμοποιείται στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών για όσους θεωρούνται ότι δεν ακολουθούν επαρκώς τις θέσεις του κόμματος.

Η επίθεση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ο Τραμπ είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον κυβερνήτη, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό, αξιοσέβαστο και εξαιρετικό.

Ο πρόεδρος επιχείρησε, επίσης, να αποστασιοποιηθεί από το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές, παρότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Ρούμπιο και Χέγκσεθ στο επίκεντρο των ευθυνών

Την ώρα που ο Τραμπ προσπαθούσε να διαχειριστεί την εκλογική ήττα, στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου είχαν ήδη αρχίσει οι συζητήσεις για το ποιοι θα κληθούν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήταν δύο από τα πρόσωπα που αναφέρονταν ως πιθανοί αποδέκτες των ευθυνών για την ήττα.

Ανώτερος αξιωματούχος εκτίμησε ότι η εικόνα θα ήταν διαφορετική εάν δεν είχε προηγηθεί ο πόλεμος με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ενδέχεται τελικά να ζητήσει εξηγήσεις από τον Χέγκσεθ.

Άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος απέδωσε ευθύνες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ένας σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός, εκτιμώντας ότι ο Ρούμπιο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν αναδεικνύεται, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, σε έναν από τους βασικούς παράγοντες της εκλογικής αποδοκιμασίας. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε εκτιμώμενο κόστος τουλάχιστον 47 δισ. δολαρίων για τους Αμερικανούς φορολογουμένους, καθώς και στην αύξηση της τιμής της βενζίνης στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση δημοσκοπικών τάσεων σύμφωνα με τις οποίες η πλειονότητα των Αμερικανών αντιμετωπίζει αρνητικά τη συγκεκριμένη σύγκρουση.

Η Σούζι Γουάιλς και τα σενάρια ανακατατάξεων στον Λευκό Οίκο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές για την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για τη διαχείριση της εκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail υποστήριξε ότι μέχρι και τον Σεπτέμβριο η Γουάιλς διαβεβαίωνε συνομιλητές της πως οι Ρεπουμπλικανοί θα κέρδιζαν τις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, στις εβδομαδιαίες συσκέψεις της Πέμπτης, ο πολιτικός σύμβουλος Κρις ΛαΣιβίτα φέρεται να διαβεβαίωνε τον πρόεδρο ότι η νίκη ήταν εξασφαλισμένη.

Ακόμη και το πρωί της εκλογικής αναμέτρησης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της Δυτικής Πτέρυγας συζητούσαν το ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικανοί να αυξήσουν τις έδρες τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

«Ήταν σε πλήρη άρνηση μέχρι το τέλος», σχολίασε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές της εφημερίδας.

Ωστόσο, η θέση της Γουάιλς δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθεί χωρίς ευρύτερες ανακατατάξεις, καθώς, όπως αναφέρει ανώτερος αξιωματούχος, έχει διαμορφώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιρροής στον κομματικό μηχανισμό, στις επιτροπές πολιτικής δράσης, στους υποψηφίους για τη Γερουσία και στο υπουργικό συμβούλιο.

«Είναι η μαέστρος αυτής της ορχήστρας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, υποστηρίζοντας ότι πολλά από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνα για την ήττα είχαν επιλεγεί ή προωθηθεί από την ίδια.

Στο μεταξύ, πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος έστρεψε την κριτική του στον αναπληρωτή προσωπάρχη Τζέιμς Μπλερ, τον οποίο συνέδεσε με την αποτυχημένη προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών σε πολιτείες όπως η Ιντιάνα.

Ο Σέρχιο Γκορ και τα σενάρια για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Στο παρασκήνιο έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και σενάρια για πιθανές αλλαγές στην ηγεσία της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο Σέρχιο Γκορ, πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ και νυν πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία, φέρεται να προετοιμάζει το έδαφος για ενδεχόμενη μετακίνησή του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μία από τις πηγές εκτίμησε ότι θα μπορούσε να προταθεί για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών σε περίπτωση που ο Ρούμπιο αποχωρήσει, προκειμένου να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η επόμενη ημέρα και η αναζήτηση υπευθύνων

Η ανησυχία για την επόμενη ημέρα δεν περιορίστηκε στον Λευκό Οίκο. Σε εστιατόρια και μπαρ κοντά στο Καπιτώλιο, στελέχη των Ρεπουμπλικανών συζητούσαν ήδη για το ποιοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους και ποιοι ενδέχεται να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε συγκέντρωση στο εστιατόριο Butterworths, που συνδέεται με τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό σύμβουλο Ραχίμ Κασάμ, ένας συνεργάτης Ρεπουμπλικανού βουλευτή φέρεται να σχολίασε: «Μάλλον θα χάσω τη δουλειά μου».

Την ίδια στιγμή, στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών επικρατούσε, σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, απόλυτη σιωπή.

Ο Τραμπ έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με μια τέτοια εκλογική βραδιά. Το 2022 παρακολουθούσε τις ενδιάμεσες εκλογές από το Μαρ-α-Λάγκο, έχοντας καλέσει δημοσιογράφους για να καταγράψουν μια νίκη που οι συνεργάτες του ανέμεναν ότι θα ήταν σαρωτική. Όταν, όμως, οι υποψήφιοι που υποστήριζε άρχισαν να χάνουν, οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν και ο πρόεδρος στράφηκε εναντίον των συνεργατών του.

Τρεις εβδομάδες πριν από τη φετινή εκλογική αναμέτρηση, το Politico είχε μεταδώσει ότι ο Τραμπ διερευνούσε ιδιωτικά το ενδεχόμενο αντικατάστασης της Γουάιλς. Ο ίδιος είχε διαψεύσει τις πληροφορίες μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντάς την πιστή και μακροβιότερη προσωπάρχη του και διαβεβαιώνοντας ότι απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του.

Το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο, ενώ η Γουάιλς παρέμενε στην κατοικία του προέδρου, μεγάλο μέρος του προσωπικού είχε ήδη αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον κυριαρχούσαν πλέον οι συζητήσεις για τις ευθύνες της ήττας και τις πιθανές αλλαγές στην κυβέρνηση.

Το ποιοι θα κληθούν τελικά να πληρώσουν το πολιτικό κόστος παραμένει ανοιχτό. Πολλά θα εξαρτηθούν από το εάν ο Τραμπ θα αποδώσει την ήττα στην πολιτική του ομάδα ή στις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής του. Στην πρώτη περίπτωση, η ευθύνη μπορεί να φτάσει μέχρι την προσωπάρχη του. Στη δεύτερη, η συζήτηση οδηγεί αναπόφευκτα στις δικές του αποφάσεις

Διαβάστε επίσης