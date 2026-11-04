Η ήττα του Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες στις ΗΠΑ – Η επόμενη μέρα για την Ευρώπη και την Ουκρανία

Snapshot Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο Γερουσίας και Βουλής, περιορίζοντας τη νομοθετική δύναμη του Τραμπ στο εσωτερικό.

Ο Τραμπ διατηρεί σημαντικές εξουσίες στην εξωτερική πολιτική, γεγονός που διαμορφώνει νέα δεδομένα για την Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Οι Δημοκρατικοί μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας.

Η νέα πλειοψηφία δεν μπορεί να ανατρέψει μονομερώς τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ, αλλά θα ενισχύσει τον έλεγχο και την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση.

Η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό ενδέχεται να οδηγήσει είτε σε παρατεταμένη σύγκρουση είτε σε θεσμική συνεργασία μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου. Snapshot powered by AI

Μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων, περιορίζοντας τα περιθώρια κινήσεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο εσωτερικό.

Ωστόσο, η δυνατότητά του να καθορίζει την εξωτερική πολιτική παραμένει σε μεγάλο βαθμό ισχυρή, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η εκλογική ανατροπή στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλείται πλέον να διαχειριστεί τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 έδωσαν στους Δημοκρατικούς την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην πολιτική κυριαρχία του Αμερικανού προέδρου. Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον, με σημαντικές συνέπειες και πέρα από τα αμερικανικά σύνορα.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του στο Sky News, το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν ο Τραμπ θα επιλέξει να περιορίσει τις κινήσεις του ή εάν, αντιθέτως, θα επιχειρήσει να ενισχύσει την παρουσία και την επιρροή του στη διεθνή σκηνή.

Ένα εχθρικό Κογκρέσο και δύο χρόνια πολιτικής σύγκρουσης

Η απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στερεί από τον Τραμπ τη δυνατότητα να προωθεί απρόσκοπτα τη νομοθετική του ατζέντα. Οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τον έλεγχο των επιτροπών, τη δυνατότητα να ξεκινήσουν έρευνες για κυβερνητικές αποφάσεις και να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Η νέα ισορροπία δυνάμεων μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη πολιτική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε ζητήματα προϋπολογισμού, φορολογίας και μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, η ελεγκτική αρμοδιότητα του Κογκρέσου δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Λευκό Οίκο, καθώς οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να ζητούν εξηγήσεις για τις αποφάσεις της κυβέρνησης και να διερευνούν τη διαχείριση κρίσιμων υποθέσεων.

Ωστόσο, η αλλαγή των συσχετισμών δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος χάνει τις εκτελεστικές του εξουσίες. Αντίθετα, όπως υπογραμμίζει το Sky News, η αμερικανική προεδρία διατηρεί ευρύ πεδίο μονομερών κινήσεων στην εξωτερική πολιτική, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες του Κογκρέσου να ανακόψει άμεσα κάθε πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου.

Ο κίνδυνος μεταφοράς της πολιτικής έντασης στο εξωτερικό

Ένα από τα βασικά σημεία της ανάλυσης αφορά το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιδιώξει να διατηρήσει την πολιτική του επιρροή μέσα από πρωτοβουλίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη συνδέσει την πολιτική του παρουσία με σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, από τη στάση απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν.

H πολιτική πίεση στο εσωτερικό μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας που θα ενισχύσει την τάση του Τραμπ να αναζητήσει διεθνείς πρωτοβουλίες για την προβολή της προεδρικής του ισχύος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η επιδίωξη νέων διπλωματικών συμφωνιών, οι επαφές με ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ, αλλά και η εξέλιξη της σύγκρουσης με το Ιράν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή κοινότητα.

Τι αλλάζει για την Ευρώπη και την Ουκρανία

Η αλλαγή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αμερικανική στήριξη προς την Ουκρανία.

Οι Δημοκρατικοί έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση του Κιέβου, να προωθήσουν νέα κονδύλια και να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Παράλληλα, αποκτούν σημαντικό ρόλο στην έγκριση διορισμών και στη λειτουργία των αρμόδιων επιτροπών.

Ωστόσο, η αλλαγή της πλειοψηφίας δεν εξασφαλίζει από μόνη της τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας. Όπως επισημαίνει και η ανάλυση του Euronews για τις επιπτώσεις των εκλογών στην Ευρώπη, ο πρόεδρος διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες στην εκτέλεση της εξωτερικής πολιτικής, ενώ η εφαρμογή των αποφάσεων για τη χρηματοδότηση εξαρτάται και από τους χειρισμούς της εκτελεστικής εξουσίας.

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επομένως, το εκλογικό αποτέλεσμα δημιουργεί ευκαιρίες για μεγαλύτερη κοινοβουλευτική συνεργασία με την Ουάσιγκτον, χωρίς να εξαλείφει την αβεβαιότητα για τις επιλογές του Λευκού Οίκου.

Οι δασμοί και η οικονομία παραμένουν ανοιχτά μέτωπα

Ανάλογη αβεβαιότητα επικρατεί και στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου. Παρά τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, ο Τραμπ διατηρεί σημαντικές δυνατότητες επιβολής δασμών μέσω συγκεκριμένων διατάξεων της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν μπορεί να εγγυηθεί τον τερματισμό της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου. Μπορεί, ωστόσο, να ενισχύσει τον έλεγχο των σχετικών αποφάσεων και να αυξήσει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον ενδέχεται να επηρεάσει τις δημοσιονομικές αποφάσεις, το δημόσιο χρέος και τις προσδοκίες των επενδυτών.

Η επόμενη ημέρα για τον Τραμπ

Το νέο πολιτικό σκηνικό δεν αφαιρεί από τον Αμερικανό πρόεδρο τις εξουσίες του, αλλά περιορίζει αισθητά την ελευθερία κινήσεων που διέθετε στο εσωτερικό της χώρας.

Οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν εάν η νέα ισορροπία θα οδηγήσει σε θεσμική συνεργασία ή σε παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου.

Για τον υπόλοιπο κόσμο, το βασικό ερώτημα παραμένει διαφορετικό: εάν η πολιτική αποδυνάμωση του Τραμπ στο εσωτερικό θα συνοδευτεί από μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις διεθνείς του επιλογές ή εάν θα επιχειρήσει να διατηρήσει την προεδρική του παρακαταθήκη μέσα από πιο επιθετικές διπλωματικές και γεωπολιτικές πρωτοβουλίες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αλλαγή των συσχετισμών στην Ουάσιγκτον δεν συνεπάγεται αυτομάτως αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.