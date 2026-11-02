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LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα στις πρώιμες ψηφοφορίες στις πολιτείες

Εύη Απολλωνάτου

LIVEBLOG – Στην τελική ευθεία οι αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ μπορεί να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε προεκλογική συγκέντρωση στο T. Ed Garrison Arena. 21 Οκτωβρίου 2026, στο Πέντλετον της Νότιας Καρολίνας. 

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αναμένεται να καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, με τους Δημοκρατικούς να έχουν προβάδισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενισχύσει τη συσπείρωση των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, ενώ το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των Ρεπουμπλικάνων.
  • Όλες οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων τίθενται σε ψηφοφορία, με περίπου 50 έδρες να κρίνονται σε ανταγωνιστικές αναμετρήσεις.
  • Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν 53 έδρες και οι Δημοκρατικοί 47, με 35 έδρες να ανανεώνονται και 12 να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.
  • Η μάχη για τη Γερουσία θα επικεντρωθεί σε επτά πολιτείες-κλειδιά: Αλάσκα, Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Μίσιγκαν, Οχάιο και Τέξας.
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Σκληρή αναμένεται να είναι η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές μπορούν να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η επικράτηση τους στη Γερουσία θα κριθεί σε παραδοσικά «κάστρα» των Ρεπουμπλικανών, όπως το Τέξας.

Στα αποτελέσματα της πρώιμης ψηφοφορίας στις Πολιτείες που ολοκληρώνεται σήμερα καταγράφεται προβάδισμα των Δημοκρατικών. Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βοηθήσει τη συσπείρωση των Δημοκρατικών ψηφοφόρων αλλά το αποτέλεσμα θα κριθεί στο εάν θα καταφέρει να κινητοποιήσει τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη.

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν διετή θητεία και γι' αυτό και οι 435 έδρες του σώματος θα τεθούν στην ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου. Υπολογίζεται ότι σε περίπου 50 έδρες θα υπάρξει ντέρμπι και αυτές θα αποφασίσουν το ποιο κόμμα θα κυριαρχήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σχεδόν όλοι οι αξιόπιστοι αναλυτές εκλογικών αποτελεσμάτων προβλέπουν ότι οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και μερικοί εκτιμούν ότι το προβάδισμα φτάσει τις 15 έδρες.

Στη Γερουσία οι Ρεπουμπλικανοί σήμερα κατέχουν την πλειοψηφία με 53 από τις 100 έδρες. Οι Δημοκρατικοί και οι σύμμαχοί τους κατέχουν τις υπόλοιπες 47. Οι εκλογές αφορούν 35 έδρες, καθώς οι γερουσιαστές έχουν εξαετή θητεία, η οποία δεν έχει λήξει για αρκετούς από αυτούς. Υπολογίζεται ότι για περίπου 12 έδρες θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός Δημοκρατικών - Ρεπουμπλικάνων.

Ουσιαστικά η μάχη για τη Γερουσία θα κριθεί από τα αποτελέσματα σε 7 πολιτείες. Ο φορέας «Cook Political Report», ο οποίος αναλύει και προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, θεωρεί επτά έδρες ως «battle states», δηλαδή αμφίρροπες ως προς το αποτέλεσμα.

Αυτές είναι η Αλάσκα, η Αϊόβα, το Κάνσας, το Μέιν, το Μίσιγκαν, το Οχάιο και το Τέξας. Η Μινεσότα και το Νιου Χάμσαϊρ εκτιμάται ότι θα εκλέξουν Δημοκρατικούς υποψηφίους και η Νότια Καρολίνα Ρεπουμπλικάνους.

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