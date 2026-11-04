Έιμι Άκτον: Η δραματική ιστορία της νέας κυβερνήτριας του Οχάιο - Από την κακοποίηση στην πολιτική

Snapshot Η Έιμι Άκτον εξελέγη πρώτη γυναίκα κυβερνήτης του Οχάιο και πρώτη υποψήφια των Δημοκρατικών που κερδίζει τη θέση μετά από δύο δεκαετίες.

Ο αντίπαλός της, Βιβέκ Ραμασουάμι, υποστηριζόμενος από τον Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε προεκλογικό βίντεο με τη μητέρα της Άκτον να την κατηγορεί ως «ψεύτρα».

Η Άκτον κατήγγειλε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της στην παιδική ηλικία, ενώ η μητέρα της αρνιόταν να τη βοηθήσει και έχει διακόψει κάθε επαφή μαζί της από τότε που ήταν 12 ετών.

Το προεκλογικό βίντεο του Ραμασουάμι προκάλεσε εθνικές αντιδράσεις, με Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς να ζητούν την απόσυρσή του, αλλά ο Τραμπ υποστήριξε να διατηρηθεί για να ακούσει ο κόσμος τη μητέρα της Άκτον. Snapshot powered by AI

Νικήτρια στην εκλογική αναμέτρηση των κυβερνητών του Οχάιο αναδείχθηκε η Δημοκρατική Έιμι Άκτον, επικρατώντας επί του δισεκατομμυριούχου Ρεπουμπλικανού αντίπαλου της, Βιβέκ Ραμασουάμι, που υποστηριζόταν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που την καθιστά την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη της πολιτείας.

Παράλληλα, η 60χρονη έγινε η πρώτη υποψήφια των Δημοκρατικών που κερδίζει τις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη στο Οχάιο εδώ και δύο δεκαετίες.

Το Οχάιο, μια αμφίρροπή πολιτεία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, είχε ψηφίσει υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές, με τον Ρεπουμπλικάνο να κέρδισε στην πολιτεία αυτή με διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η Έιμι Άκτον AP

Την κακοποιούσε σεξουαλικά ο πατριός της όταν ήταν παιδί

Στις φετινές εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ο Βιβέκ Ραμασουάμι, επιτέθηκε προσωπικά στην Άκτον, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα προεκλογικό βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν η μητέρα της Ντόνα Άρθουρ, η οποία κατηγορούσε την κόρη της ότι είναι «ψεύτρα».

Η Άκτον έχει δηλώσει ότι η μητέρα της, με την οποία δεν έχει πλέον σχέσεις, αρνούνταν να την βοηθήσει όταν ήταν παιδί και δεχόταν σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τον βιασμό της.

«Πιστεύω ότι ήταν μια φρικτή και αποτρόπαια πράξη, κάτι θλιβερό. Ήταν μία πράξη που αποτέλεσε προϊόν εκμετάλλευσης. Η μητέρα μου δεν είναι καλά», είχε πει η Δημοκρατική υποψήφια σχετικά με το βίντεο, εξηγώντας ότι εκείνη ο αδελφός της, Φιλ, έζησαν «την κακοποίηση, την πείνα και την εγκατάλειψη» από την μητέρα της, την οποία έχει να δει από τότε που ήταν 12 ετών.

Το προεκλογικό βίντεο του Ραμασουάμι, πρώην υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2024, είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο. Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, είχε ζητήσει την απόσυρσή του.

Αντίθετα, ο Τραμπ είχε ζητήσει να μην αποσυρθεί προκειμένου «όλος ο κόσμος να ακούσει τη μητέρα μιας αποτυχημένης, ανέντιμης και ανίκανης υποψήφιας», υποστηρίζοντας ότι σε μια προεκλογική εκστρατεία «όλα επιτρέπονται».

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