Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ 2026: Ο Κρις Πάπας στη Γερουσία – Ποιοι ομογενείς εξελέγησαν στο Κογκρέσο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα , ο απολογισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι επιβεβαιωμένες εκλογικές επιτυχίες Ελληνοαμερικανών σε ομοσπονδιακό επίπεδο: μία στη Γερουσία και πέντε στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Μίλτος Τσεκούρας

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ 2026: Ο Κρις Πάπας στη Γερουσία – Ποιοι ομογενείς εξελέγησαν στο Κογκρέσο

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπως φαίνεται από το Μνημείο του Ουάσινγκτον, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κρις Πάπας εκλέχθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ, σημειώνοντας σημαντική επιτυχία για την ελληνοαμερικανική κοινότητα.
  • Πέντε ακόμη ομογενείς εξασφάλισαν την παραμονή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τρεις από αυτούς να επανεκλέγονται στη Φλόριντα.
  • Η Τίνα Τάιτους αναφέρεται ως πιθανή για επανεκλογή στη Νεβάδα, χωρίς οριστική επιβεβαίωση κατά τη δημοσίευση.
  • Οι υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής έχουν διακριθεί για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και των ελληνικών θέσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
  • Η εκλογή του Κρις Πάπας σηματοδοτεί την επιστροφή εκπροσώπου ελληνικής καταγωγής στη Γερουσία των ΗΠΑ μετά από καιρό.
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Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψαν οι υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026.

Η σημαντικότερη εξέλιξη για την ελληνοαμερικανική κοινότητα ήταν η εκλογή του Κρις Πάπας στη Γερουσία, ενώ ακόμη 5 ομογενείς εξασφάλισαν την παραμονή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τις εκτιμήσεις του Associated Press, ο απολογισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι επιβεβαιωμένες εκλογικές επιτυχίες Ελληνοαμερικανών σε ομοσπονδιακό επίπεδο: μία στη Γερουσία και πέντε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, η επανεκλογή της Δημοκρατικής Τίνα Τάιτους στη Νεβάδα αναφερόταν ως πιθανή, χωρίς να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά κατά την ώρα δημοσίευσης των σχετικών ανταποκρίσεων.

Κρις Πάπας

Ο Κρις Πάπας

Κρις Πάπας: Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία

Η μεγαλύτερη επιτυχία για την ελληνική ομογένεια σημειώθηκε στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας επικράτησε του Ρεπουμπλικανού πρώην γερουσιαστή Τζον Σανούνου και εξασφάλισε την εκλογή του στη Γερουσία.

Ο Πάπας, ο οποίος εκπροσωπούσε από το 2019 την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα διαδεχθεί τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία δεν διεκδίκησε νέα θητεία.

Γεννημένος στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, ο ομογενής πολιτικός έχει ελληνικές ρίζες από το Λιβάδι Ελασσόνας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βουλή είχε αναπτύξει δραστηριότητα για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την υποστήριξη των ελληνικών και κυπριακών θέσεων.

Η εκλογή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ομογένεια, καθώς επιστρέφει στη Γερουσία εκπρόσωπος ελληνικής καταγωγής.

Μάγκι Γκούντλαντερ

Η Μάγκι Γκούντλαντερ

Μάγκι Γκούντλαντερ: Δεύτερη θητεία στο Νιου Χάμσαϊρ

Στο ίδιο πολιτικό σκηνικό, η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ εξασφάλισε την επανεκλογή της στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ.

Η Γκούντλαντερ επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς, διατηρώντας την έδρα της στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η οικογένειά της έχει ελληνικές ρίζες από την Αβδέλλα Γρεβενών, ενώ η ίδια έχει αναφερθεί δημόσια στην ελληνική καταγωγή της.

Η πολιτικός εξελέγη για πρώτη φορά το 2024 και με τη νέα της νίκη εξασφαλίζει δεύτερη θητεία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Νικόλ Μαλλιωτάκη

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Παραμένει στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Την επανεκλογή της εξασφάλισε και η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη, η οποία επικράτησε στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, που περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Με καταμετρημένο το 84% των ψήφων, συγκέντρωνε ποσοστό 56,6%, έναντι 42,9% του Δημοκρατικού αντιπάλου της, Μάικ ΝτεΣίλις, σύμφωνα με την εκτίμηση του Associated Press.

Η Μαλλιωτάκη, με ελληνική και κουβανική καταγωγή, εξελέγη για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο το 2020 και εξασφαλίζει πλέον την τέταρτη συνεχόμενη θητεία της.

Έχει αναπτύξει κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και την αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τρεις εκλογικές νίκες Ελληνοαμερικανών στη Φλόριντα

Ισχυρή ήταν η παρουσία της ελληνικής ομογένειας και στη Φλόριντα, όπου τρεις Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι ελληνικής καταγωγής εξασφάλισαν την επανεκλογή τους.

Ο Γκας Μπιλιράκης επικράτησε στη 12η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας, συγκεντρώνοντας περίπου 52,8% των ψήφων. Γιος του πρώην βουλευτή Μάικλ Μπιλιράκη, βρίσκεται στο Κογκρέσο από τον Ιανουάριο του 2007, έχοντας διαγράψει μακρά κοινοβουλευτική πορεία. Έχει ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Γκας Μπιλιράκης

Ο Γκας Μπιλιράκης

Ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην όγδοη εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα, επικρατώντας της Δημοκρατικής Τζένιφερ Τζένκινς. Με καταμετρημένο το 94% των ψήφων, συγκέντρωνε 53,2%, έναντι 46,8% της αντιπάλου του.

Πριν από την εκλογή του στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο, ο Χαριδόπουλος είχε διαγράψει πολυετή πορεία στην πολιτική της Φλόριντα, έχοντας υπηρετήσει τόσο στην πολιτειακή Βουλή όσο και στη Γερουσία, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος από το 2010 έως το 2012.

Μάικ Χαριδόπουλος

Ο Μάικ Χαριδόπουλος

Την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξασφάλισε ο Τζίμι Πατρόνις, ο οποίος επικράτησε στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα. Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, συγκέντρωνε ποσοστό 62,7%, έναντι 35,5% της Δημοκρατικής Γκέι Βαλιμόντ.

Ο Πατρόνις είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στο Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2025, σε αναπληρωματική εκλογή για την κάλυψη της έδρας του Ματ Γκετζ. Προηγουμένως είχε διατελέσει οικονομικός διευθυντής της Φλόριντα από το 2017 έως το 2025.

Τζίμι Πατρόνις

Ο Τζίμι Πατρόνις

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