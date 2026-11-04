Wall Street Journal: «Το Ιράν ήταν ένας από τους παράγοντες της ήττας», δηλώνει ο Τραμπ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε εν μέρει τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στον πόλεμο στο Ιράν, χωρίς να μετανιώνει για την απόφασή του να ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό πλήγμα για τους Ρεπουμπλικανούς, όχι ο ίδιος ο πόλεμος.

Παρά τις ήττες σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες, ο Τραμπ δεν θεωρεί ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί αποδοκιμασία της προεδρίας του.

Δεν σχεδιάζει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και εξέφρασε πλήρη στήριξη στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς αλλά προειδοποίησε για χρήση αρνησικυρίας αν χρειαστεί. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε το βράδυ της Τρίτης ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνέβαλε, εν μέρει, στις σημαντικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Το Ιράν ήταν ένας από τους παράγοντες», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στην εφημερίδα The Wall Street Journal, όταν ρωτήθηκε εάν ο πόλεμος συνέβαλε στην κακή εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν έχει δεύτερες σκέψεις για τον πόλεμο, ο οποίος έχει επιβαρύνει τη δημοτικότητα της προεδρίας του. Εδώ και μήνες προσπαθεί να βρει τρόπο να τερματίσει τη σύγκρουση, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει εκφράσει επανειλημμένα στους συνεργάτες του τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί σε ένα διαρκές πολιτικό πρόβλημα.

«Δεν το σκέφτομαι. Έκανα το σωστό. Θα το έκανα ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, και όχι ο ίδιος ο πόλεμος, αποτέλεσε το μεγαλύτερο πολιτικό πλήγμα για τους Ρεπουμπλικανούς. Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας της σύγκρουσης, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Παράλληλα, απέρριψε την εκτίμηση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα συνιστά αποδοκιμασία της προεδρίας του, παρά τις ήττες των Ρεπουμπλικανών σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες, όπως το Κάνσας, η Νότια Καρολίνα και το Τέξας, αλλά και τη σημαντική υποχώρηση των ποσοστών δημοτικότητάς του σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Ήταν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εγώ δεν ήμουν υποψήφιος», δήλωσε, προσθέτοντας: «Το σημαντικότερο ζήτημα ήταν ότι δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ψηφοφόροι δεν γύρισαν την πλάτη στους Ρεπουμπλικανούς λόγω της δυσαρέσκειάς τους για την οικονομία ή των καταγγελιών περί διαφθοράς στους κόλπους της κυβέρνησής του. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως έκανε λάθος που δεν έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία κατά την προεκλογική περίοδο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει απομακρύνσεις ή ανακατατάξεις σε επίπεδο προσωπικού. Εξέφρασε, μάλιστα, την πλήρη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της πολεμικής επιχείρησης.

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικός», δήλωσε.

Ο Τραμπ αναγνώρισε, πάντως, ότι ορισμένοι από τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους που συμμετείχαν στις εκλογές «θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι».

«Κάποιοι είχαν πολλές αδυναμίες και, προφανώς, δεν ήταν αποδεκτοί από τους ψηφοφόρους», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ξέρετε, υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει κανείς».

Μεταξύ των υποψηφίων που ηττήθηκαν την Τρίτη βρίσκονταν και πρόσωπα τα οποία είχαν λάβει προσωπική στήριξη από τον ίδιο τον Τραμπ, όπως η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα.

«Προσπάθησα να τους βοηθήσω», δήλωσε. Αναφερόμενος στην Γκράχαμ, καθώς και στον γενικό εισαγγελέα του Τέξας και Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία Κεν Πάξτον, ο οποίος ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο, ο Τραμπ σχολίασε:

«Η Ντάρλιν προσπάθησε πολύ, όπως και εκείνοι. Αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν».

Ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και δήλωσε ότι προσβλέπει σε συνεργασία με τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

«Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και θα έχουμε πολύ καλές σχέσεις μαζί τους. Αν αυτό δεν συμβεί, θα είμαστε πολύ σκληροί απέναντί τους, όπως θα είναι και εκείνοι απέναντί μας», ανέφερε.

Δεν απάντησε, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε με ποιους Δημοκρατικούς θεωρεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί αποτελεσματικά.

«Έτσι είναι μερικές φορές. Έτσι τα φέρνει η ζωή», σχολίασε ο Τραμπ αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα της Τρίτης.