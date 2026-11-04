Κρις Πάπας: Ο νέος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών με καταγωγή από την Ελασσόνα

Πίσω από τον Δημοκρατικό Κρις Πάππας ξετυλίγεται μια ιστορία που αρχίζει πριν από 120 χρόνια σε ένα χωριό της Λάρισας, το Λιβάδι Ελασσόνας

Δημήτρης Δρίζος

Κρις Πάπας: Ο νέος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών με καταγωγή από την Ελασσόνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κρις Πάππας, Ελληνοαμερικανός πολιτικός με καταγωγή από το Λιβάδι Ελασσόνας, εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ ως μέλος των Δημοκρατικών.
  • Η οικογένειά του μετανάστευσε από την Ελλάδα πριν από 120 χρόνια, ιδρύοντας εστιατόριο στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ, το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα.
  • Ο Πάππας έχει υπηρετήσει σε διάφορες πολιτειακές θέσεις στο Νιου Χαμσάιρ πριν αναλάβει το 2019 καθήκοντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
  • Παρά τη δυσκολία στην ελληνική γλώσσα λόγω των γενεών, ο Πάππας δηλώνει περήφανος για την ελληνική του κληρονομιά και τις παραδόσεις των προγόνων του.
  • Το ταξίδι και η επιτυχία του Πάππα συνδέονται στενά με την ιστορία μετανάστευσης και την προσπάθεια των προγόνων του για μια καλύτερη ζωή.
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Η εκλογή του Ελληνοαμερικανού Κρις Πάππας στη Γερουσία των ΗΠΑ φέρνει στο προσκήνιο μια ξεχωριστή ιστορία με αφετηρία την Ελλάδα και συγκεκριμένα το Λιβάδι Ελασσόνας. Ο πολιτικός με τις θεσσαλικές ρίζες μίλησε στον ΑΝΤ1 για την καταγωγή του, την οικογενειακή του διαδρομή και τους προγόνους του που μετανάστευσαν στην Αμερική πριν από περίπου 120 χρόνια, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Μια ιστορία μετανάστευσης, που τέσσερις γενιές αργότερα συνδέεται με την εκλογή ενός Έλληνα της διασποράς στο αμερικανικό Κογκρέσο.

«Στέκομαι στους ώμους των προγόνων μου, που ήρθαν σε αυτή τη χώρα για να χτίσουν μία ζωή. Άνοιξαν μία μικρή επιχείρηση πριν από 100 χρόνια και είμαι κληρονόμος του ταξιδιού τους, των αγώνων τους και της σκληρής δουλειάς τους. Είμαι ευλογημένος που μου έχουν μεταλαμπαδεύσει τις παραδόσεις τους, την πίστη τους, τη συμμετοχή τους στην τοπική κοινότητα εδώ. Σκέφτομαι το παράδειγμά τους κάθε μέρα και προσπαθώ να αναδείξω το καλύτερο από όσα αντιπροσωπεύει ο ελληνισμός, το καλύτερο που οι πρόγονοί μου αντανακλούσαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής και του ταξιδιού τους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πάππας.

Οι ρίζες του από την περιοχή της Ελασσόνας

Πίσω από τον Δημοκρατικό Κρις Πάππας ξετυλίγεται μια ιστορία που αρχίζει πριν από 120 χρόνια σε ένα χωριό της Λάρισας, το Λιβάδι Ελασσόνας. Εκεί, το 1906, ο προπάππους του, Αρθούρος Παπαθανασίου, πήρε τον δρόμο της ξενιτιάς, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Αμερική. Η οικογένεια ρίζωσε στο Μάντσεστερ, στην πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ, δημιουργώντας ένα ιστορικό εστιατόριο.

Τέσσερις γενιές αργότερα, ο απόγονός του εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Κρις θυμήθηκε την καταγωγή του. Επισκέφθηκε το Λιβάδι πριν από 15 χρόνια, κάνοντας ανάβαση στο βουνό και διατηρώντας ακόμα στη μνήμη του τις εικόνες από τον Όλυμπο. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε: «Στέκομαι στους ώμους των προγόνων μου».

Ο διάλογος με τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1:

- Έχετε επισκεφθεί ποτέ το Λιβάδι Ελασσόνας;

- Κρις Πάππας: Έχω επισκεφθεί το Λιβάδι.

- Πείτε μου τις εντυπώσεις σας.

- Κρις Πάππας: Ήταν πριν από περίπου 15 χρόνια. Πανέμορφο χωριό. Χρειάστηκε αρκετή ώρα για να ανέβουμε το βουνό και να φτάσουμε εκεί, αλλά η πανοραμική θέα προς τον Όλυμπο ήταν συναρπαστική. Και μπορώ να τη φανταστώ ακόμα.

- Υπέροχο ταξίδι.

- Κρις Πάππας: Ήταν πολύ πιο αγροτικό απ' ό,τι ίσως περίμενα όταν βρέθηκα εκεί πάνω.

- Μπορείτε να πείτε κάτι στα ελληνικά;

- Κρις Πάππας: Κοιτάξτε, τα ελληνικά μου χάθηκαν με το πέρασμα των γενεών. Ξέρω τις τυπικές φράσεις ευγενείας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να συνομιλήσω στα ελληνικά. Όμως, αντλώ δύναμη από την εμπειρία των προγόνων μου. Είμαι περήφανος που είμαι Ελληνοαμερικανός.

Η οικογένειά του διατηρεί εδώ και δεκαετίες το εστιατόριο Puritan Backroom.

Ο Πάππας γεννήθηκε το 1980, αποφοίτησε από το Χάρβαρντ το 2002 και εργάστηκε στη διεύθυνση του οικογενειακού εστιατορίου.

Υπηρέτησε στην πολιτειακή Βουλή του Νιου Χαμσάιρ από το 2003 έως το 2007, ως ταμίας της κομητείας Χίλσμπορο από το 2007 έως το 2011 και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της πολιτείας από το 2013 έως το 2019.

Στις 3 Ιανουαρίου 2019 ανέλαβε καθήκοντα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με τους Δημοκρατικούς. Εκπροσώπησε την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χαμσάιρ, ενώ πλέον η πολιτική του διαδρομή συνεχίζεται στη Γερουσία.

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